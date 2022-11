El club de Old Trafford emitió un comunicado donde informó que "han iniciado los pasos apropiados" para tomar medidas contra Cristiano Ronaldo. ¿Qué pasará con el portugués?

Las declaraciones que dejó Cristiano Ronaldo en su entrevista con Piers Morgan para TalkTV obligan a Manchester United a trabajar rápido para terminar con el vínculo que tienen en común. En las últimas horas se terminaron de conocer todos los dichos que dejó contra el club, sus dueños, la directiva y su entrenador Erik ten Hag. Y en Old Trafford tienen claro que el portugués no se saldrá con la suya.

Manchester United, este viernes, dio a conocer un comunicado oficial en donde reportan que "han iniciado los pasos apropiados en respuesta a la reciente entrevista con los medios de Cristiano Ronaldo". Es decir que en el club inglés ya están trabajando para tratar de castigar al portugués. Y según ESPN, la idea es rescindir el contrato que tiene y hasta demandarlo por incumplimiento del mismo.

Cristiano apuntó contra el club durante su charla con Piers Morgan, que terminó de emitirse en su totalidad este jueves. Confesó que el club no ha progresado desde que se fue Sir Alex Ferguson en 2013 y le apuntó a sus últimos entrenadores. De Ralf Rangnick dijo que ni siquiera era director técnico y a Erik ten Hag, el actual, dijo que "no lo respeta" y lo acusó de "provocarlo" cuando el portugués se negó a entrar en un partido contra Tottenham, lo que derivó en su castigo de no jugar ante Chelsea a la siguiente jornada.

Los mancunianos ahora trabajan para terminar lo más rápido posible con el vínculo que tienen. Según el citado medio, luego de que trascendieron las primeras afirmaciones de CR7 en dicha entrevista, el lunes pasado hubo una reunión entre ten Hag y los altos mandos de Manchester United, entre los que se incluyen al presidente Joel Glazer, al director deportivo Richard Arnold y al director de fútbol, John Murtough.

La primera decisión fuerte que tomaron es la de no aceptar el regreso del luso luego de la Copa del Mundo, algo que se le será informado con el correr de los días. En tanto, se menciona que ya designaron abogados para estudiar el caso y la posibilidad de demandar a la figura de 37 años por incumplir con su contrato, que termina en junio de 2023.

Cristiano Ronaldo, ahora, se encuentra concentrado con la selección de Portugal, donde no vive el mejor clima, luego de que trascendieron algunos videos virales en donde se pueden ver ciertos gestos 'fríos' de futbolistas como Bruno Fernandes, su compañero en Manchester United, y Joao Cancelo (Manchester City). El combinado luso debutará en el Mundial de Qatar 2022 este jueves 24 de noviembre ante Ghana por el Grupo H.