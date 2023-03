Lionel Messi no pasaba el mejor de sus momentos en PSG, de hecho, no se sabe si renovará o no su vínculo contractual con la institución, y además, en el recuerdo cercano de los hinchas está la eliminación de Champions League a manos de Bayern Múnich.

Ante ese contexto, en entrevista con RMC Sport, Juninho Pernambucano, un hombre que conoce de primera mano el fútbol de Francia y que además es ídolo de Olympique Lyon, se refirió al momento que atraviesa el capitán de la selección de Argentina.

Fue contundente al referirse sobre el argentino y con lo que se podría encontrar, en la siguiente salida del Tricolor Parisino: "aunque sea Messi, sigue siendo un ser humano. En la mente de los hinchas, el último partido que está es el del Bayern y no me sorprendería en absoluto que le pitaran".

Cabe recordar que en la jornada del domingo 19 de marzo, en el estadio Parque de los Príncipes, se enfrentarán ante Rennais, por la Ligue 1. Además, el exfutbolista continuó en su intervención diciendo que pese a que haya excusas de los jugadores: "jugamos, estamos bien pagados, hacemos un trabajo que nos gusta mucho... pero al final, es por la afición que hacemos todo".

Finalmente, sentenció que: "aunque sea Messi y aunque hiciera 35 goles esta temporada, es normal pitarle, la afición tiene todo el derecho. En la Ligue 1 dominan a sus oponentes. A mí lo que me sorprende es la falta de agresividad".