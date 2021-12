Lo dijo Lionel Messi apenas Didier Drogba lo nombró como ganador del Balón de Oro por séptima vez el pasado lunes: "Creo que te merecés tu Balón de Oro, que el año pasado todo el mundo estuvo de acuerdo que fuiste el ganador. Ojalá France Football pueda otogartelo y tenerlo en tu casa porque la verdad que fuiste justo ganador", había dicho el 'crack' argentino sobre Robert Lewandowski. Pues tal parece que la revista francesa realmente considera tal distinción.

Muchos habían visto a Lewandowski como favorito a ganarlo y, luego de conocerse el triunfo de Messi, muchos también criticaron que no lo haya ganado. Pues tal parece que desde la revista France Football piensan que el polaco merece ganar la distinción de 2020, ya que la propia revista había cancelado la elección debido a la pandemia de COVID-19.

En una entrevista en Watson, el editor en jefe de France Football y organizador del Balón de Oro, Pascal Farré, considera que Lewandowski tenga su premio correspondiente al 2020. "Lo que dijo Messi fue agradable e inteligente. Creo que no tenemos que tomar las decisiones muy rápido. Podemos pensar en ello y deberíamos", comentó.

Aunque, el editor también puso un manto de duda sobre si realmente el polaco hubiera ganado el premio en 2020. "No podemos estar seguros de si Lewandowski habría ganado el Balón de Oro el año pasado. No podemos saberlo porque no hubo votaciones, pero, para ser honesto, tenía muchas posibilidades de ganarlo", dijo.

Por último, Farré confesó que votó por el delantero del Bayern Múnich como ganador del premio por encima de la figura de PSG. "No puse a Messi primero. Elegí a Lewandowski, pero creo que Messi también se merece el Balón de Oro", reveló.