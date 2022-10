El futbolista no tuvo una buena salida del Arsenal cuando el español era el entrenador ya era DT de los Gunners, una tatuaje rompió toda la relación entre ambos.

Es el líder de la Premier League, también comanda el Grupo A de la Europa League, Arsenal está viviendo un gran momento y Mikel Arteta es uno de los entrenadores del momento, por eso es tema de conversación incluso en otros clubes.

Es el caso de Pierre Emerick-Aubameyang, que hace un par de días dijo que el entrandor español no estaba capacitado para trabajar con futbolistas de caracter fuerte. Ahora llegó el turno de la respuesta del técnico vasco y vino un dardo grande para el gabonés.

Lo que dijo Aubameyang puntualmente fue que el DT "no puede manejar grandes personalidades y grandes jugadores, no puede lidiar con eso", y la respuesta no se demoró ni un poco.

La respuesta de Arteta fue elegante, pero con un palito para Auba: "La gente es libre de decir lo que quiera. Nunca he estado en un vestuario mejor (que el actual del Arsenal): más agradable, más trabajador, mejor relación entre plantilla y jugadores y es un placer absoluto como entrenador formar parte de este grupo".

Es que la relación entre ambos quedó rota cuando el gabonés infringió las reglas y se fue a realizar un tatuaje, algo que no gustó al entrenador y al club y terminaron sancionando al futbolista ese capítulo vuelve al ruedo con este cruce mediático.