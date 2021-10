Chelsea ha sido uno de los clubes que estuvo preguntando por Erling Haaland en el último verano. De hecho, hasta hubieron charlas con su representante Mino Raiola, pero al final de cuentas terminaron optando por Romelu Lukaku. De todas maneras, el sueño de contar con el noruego no cesa dentro de las estructuras de Stamford Bridge, según palabras del propio entrenador Thomas Tuchel.

En una entrevista para Bild, Tuchel ha revelado que Haaland fue y es tema de conversación puertas adentro de los 'Blues'. "Hemos hablado de Haaland un par de veces en el club. Parecía poco probable. Por supuesto que hablamos regularmente de él", afirmó sin ningún tipo de problemas.

De esta manera, se confirman los rumores que vinculaban al futbolista del Borussia Dortmund con Stamford Bridge. Al parecer, el objetivo de Roman Abramovich era contar con el joven delantero, pero las exigencias millonarias del agente Mino Raiola dieron marcha atrás la transferencia. Al final, llegó Romelu Lukaku, quien llegó con varios goles en su repertorio.

Pero pese a que el belga es el presente de Chelsea, no hay que descartar un futuro sin el noruego. "¿Juntar a Haaland con Lukaku? No tengo ningún problema en hablar de eso. Veremos qué pasa en las próximas semanas", aseguró. Así que la oportunidad todavía sigue latente y no hay que bajar a los 'Blues' como candidatos a su fichaje.

La chance de que Erling Haaland pueda llegar a Chelsea puede sentenciar el futuro de Timo Werner. Pese a que el alemán ha tenido buenas actuaciones en el último tiempo, puede que sea el sacrificado para traer a la figura noruega.