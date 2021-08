Desde UEFA anunciaron semanas atrás que se vendrían cambios en cuanto a las regulaciones que tienen que ver con el Fair play financiero. Aleksander Ceferin se mostró preocupado por la falta de inversión en el fútbol de la pandemia y pretende dar un giro de 180 grados a ese sistema que ‘iguala’ las posibilidades de grande y chicos en el mercado. Manchester y PSG saldrían altamente favorecidos.

"Estamos operando en una nueva realidad financiera y está claro que nuestra actual normativa sobre el Juego Limpio Financiero tendrá que ser adaptada y actualizada. La sostenibilidad financiera seguirá siendo nuestro objetivo y la UEFA y el fútbol europeo trabajarán en equipo para dotar a nuestro deporte de nuevas reglas para un nuevo futuro", declaraba el presidente semanas atrás.

Creado desde 2011, el Fair play financiero se ha convertido en uno de los pilares en la dirección deportiva de cada club en el viejo continente. Las regulaciones para evitar la desmedida llegada de millones tiene sus adeptos y enemigos, pero no quedan dudas que sostuvo de alguna manera la poca paridad que queda en el fútbol europeo. Tras unos 15 meses donde las cuentas no dejan de estar en rojo gracias a la pandemia, Ceferin aprobaría cambios que no gustarán a los más tradiciones.

‘Premiar’ a los clubes estado

Según indican desde Sport, UEFA pretende sancionar a quien supere el Fair play financiero no con una o dos ventanas de fichajes sin poder realizar incorporaciones, sino con un impuesto o multa que les deje volver a salir al mercado sin problemas. Un sistema aprobado en otros deportes y divisiones como la NBA pero que volvería a marcar la diferencia entre ricos y pobres en Europa.

Concretamente, si usted supera su Fair play financiero en 20 millones, deberá abonar una multa a UEFA por 40. Las medidas llegarían con el fin de volver a poner en marcha toda la maquinaria económica que mueve el dinero en el fútbol europeo, pero le abriría las puertas al dinero extranjero y de alguna forma penalizaría a esos clubes que se ‘limitan’ a hacer bien su trabajo y que no cuentan con jeques o patriarcas en sus juntas directivas. ¿Estas de acuerdo con estos cambios?