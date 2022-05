José Mourinho es uno de los entrenadores más ganadores de la historia del fútbol y lo ha hecho con una gran cantidad de equipos. Este miércoles tenía la oportunidad de sumar un nuevo club ganador y otro título a su exitosa carrera. Lo consiguió. Roma venció a Feyenoord en la final de la UEFA Conference League y el portugués sigue haciendo historia.

La gran carrera de Jose Mourinho suma un nuevo título a nivel europeo. La primera UEFA Conference League de la historia la consigue con la Roma en su primer año en el club. El portugués supo ganarse el prestigio del planeta fútbol con sus grandes trabajos en Porto, Chelsea, Inter de Milán, Real Madrid y Manchester United. En total, ganó 26 títulos contando locales e internacionales.

Con Porto dio el salto a la fama por su dominio en Portugal, pero también por llevar su gran trabajo al plano internacional. Los 'Dragones' no sólo ganaron dos ligas, una copa y una Supercopa local con 'The Special One', sino que también triunfaron en la Copa UEFA (ahora Europa League) y en la Champions League. En total, fueron seis títulos en el conjunto portugués.

Luego, le llegó su gran oportunidad en Chelsea donde, en su primer ciclo, ganó dos Premier Leagues, dos Copa de la Liga, una FA Cup y una Community Shield en cuatro años. Retornó años después para estar en tres temporadas donde sumó una Premier League y una Copa de la Liga más a su gran historial con el conjunto 'blue'. En Inglaterra, también dirigió a Manchester United para ganar otros tres torneos más: Community Shield, Copa de la Liga y la UEFA Europa League.

En Inter de Milán, se consagró definitivamente como uno de los mejores entrenadores del mundo. Primero, ganó Supercopa y Serie A en su primer año en el club. Pero, en su segunda temporada, conquistó el triplete: Serie A, Copa de Italia y UEFA Champions League. Eso le abrió paso para llegar al Real Madrid donde logró otros tres títulos para su gran carrera: Copa del Rey, LaLiga de España y una Supercopa local.

Con el correr de los años, la carrera de Mourinho ha ido en declive por ese paso y las críticas que sufrió en Manchester United y, luego, en Tottenham. Ahora, con Roma, se reivindica y vuelve a los primeros planos. Su primera gran prueba fue la final de la Conference League ante Feyenoord y lo consiguió para llegar al título número 26 en toda su carrera. No levantaba un trofeo desde 2017 y, tras cinco años, tiene un nuevo festejo.

Todos los títulos de José Mourinho como director técnico

Títulos en Porto (6)

Torneos Años Primeira Liga 2002-03 Copa UEFA 2002-03 Copa de Portugal 2003 Supercopa de Portugal 2003 Primeira Liga 2003-04 UEFA Champions League 2003-04

Títulos en Chelsea (8)

Torneos Años Premier League 2004-05 Copa de la Liga 2005 Community Shield 2005 Premier League 2005-06 FA Cup 2006-07 Copa de la Liga 2007 Premier League 2014-15 Copa de la Liga 2014-15

Títulos en Inter de Milán (5)

Torneos Años Supercopa de Italia 2008 Serie A 2008-09 Serie A 2009-10 Coppa Italia 2009-10 UEFA Champions League 2009-10

Títulos en Real Madrid (3)

Torneos Años Copa del Rey 2010-11 LaLiga 2011-12 Supercopa de España 2012

Títulos en Manchester United (3)

Torneos Años Community Shield 2016 Copa de la Liga 2016-17 UEFA Europa League 2016-17

Títulos en Roma (1)