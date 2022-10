Los rumores sobre un posible regreso de Lionel Messi a Barcelona crecen. Sin embargo, un exfutbolista del club catalán no cree que sea una buena idea.

Un ex Barcelona le baja el pulgar a Messi: "Segundas partes nunca fueron buenas"

En Barcelona crece la expectativa por lo que pueda ocurrir en el verano de 2023. Es que los rumores con las chances de que Lionel Messi pueda concretar su regreso han crecido en las últimas semanas. El 'crack' argentino no decidirá nada hasta pasado el Mundial de Qatar 2022 y lo que ocurra con PSG a lo largo de la temporada. ¿Habrá segunda parte?

Dicen que las segundas partes no son siempre felices y eso es lo que afirma un ex Barcelona, quien considera que volver a tener a Messi en el club no es una buena idea. Julio Salinas supo brillar en los 'Culés' durante los años '90 y ganó varias ligas de España. Es por eso que su opinión es palabra autorizada.

En declaraciones recogidas por el diario AS de un torneo de pádel de exjugadores de Barcelona y Real Madrid, en la previa al Clásico, Salinas habló sobre la chance de que Lionel Messi pueda volver. "Segundas partes nunca fueron buenas. Tenemos que dar paso a chavales. Es un equipo joven. Esto es el futuro. El problema del Barcelona es que te muestras inseguro en defensa... Ayer se regalaron demasiadas ocasiones de gol", mencionó en referencia al duelo ante Inter en el Camp Nou.

Por el momento, sólo reinan los rumores respecto a un 'Last Dance' de Messi en Barcelona. Cabe recordar que su contrato con PSG termina en 2023, por lo que será agente libre a partir de julio donde podrá definir qué hacer con su futuro. Los parisinos estarían listos para ofrecerle la renovación, mientras que el Barça medita su regreso.

Según varios medios como Mundo Deportivo y Marca, Joan Laporta todavía no tomó una determinación respecto a Messi y la decisión de buscar su regreso. De todas maneras, en caso de que la oportunidad esté, se habla que Xavi Hernández será quien deba definir si sumar a 'Leo' o no.