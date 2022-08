Un excompañero de Cristiano Ronaldo en Manchester United pide su salida: "Si no juega, lo mejor para él y para el club es irse"

La situación de Cristiano Ronaldo sigue siendo tema de conversación en los días finales del mercado de verano. Su intención es salir de Manchester United para jugar la UEFA Champions League, pero el club no quiere desprenderse de él, a la vez que para su entrenador Erik ten Hag no es titular en este inicio de temporada. Ahora, otro exjugador y excompañero suyo en este club pide por su marcha.

A CR7 le siguen apareciendo opiniones en contra. Hace algunos días, Wayne Rooney, quien compartió equipo con él en los años gloriosos que tuvo en los 'Diablos Rojos', pidió que dejen salir al portugués, ya que no encajaba en la filosofía de ten Hag en una columna suya en The Sunday Times. Ahora, apareció Patrice Evra, quien también estuvo en aquel equipo de Sir Alex Ferguson, y considera que su salida debe darse para beneficio tanto del jugador como del club.

En un acto publicitario, Evra habló sobre Cristiano Ronaldo y su situación en Manchester United. Para el francés, con quien compartió equipo entre 2006 y 2009 en Old Trafford, su salida sería lo mejor tanto para el portugués como para el club. "Ha creado mucha confusión con los fanáticos. Sigue aquí, la ventana de fichajes no está cerrada, pero creo que, conociendo personalmente a Cristiano, si no juega creo que le gustaría salir, creo que sería lo mejor para él y para el United", consideró.

Evra pide por la salida de Maguire y Shaw

Pero así como pidió por la salida de Cristiano Ronaldo de Manchester United, Evra también pidió que dos futbolistas importantes del club como Harry Maguire y Luke Shaw, también se vayan. Por el defensor central, el exlateral francés considera que hay "una negatividad a su alrededor" debido al precio de transferencia que pagaron por él, por lo que debería salir.

En el caso de Shaw, quien juega en la posición en la que supo brillar él mismo en sus nueve temporadas en los 'Diablos Rojos', opinó que "no ha alcanzado el estándar" que supo imponer él mismo o Dennis Irwin. "Creo que el lateral izquierdo es una posición realmente crucial para el Manchester United", argumentó para definir la situación del jugador inglés.