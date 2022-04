Stuart Dallas es uno de los jugadores claves del Leeds United, y no presentaba grandes lesiones en su carrera, salvo un golpe que lo dejó fuera de actividad por una semana en febrero de este año, es un jugador que no ha sufrido traumatismos jugando al fútbol.

Pero esa racha se terminó en el partido en el que recibió a Manchester United, un fuerte cruce con Grealish al final del primer tiempo terminó con su participación en el partido.

Real Madrid 4 F 0 Espanyol ¡FESTEJA EL MERENGUE! Real Madrid goleó a Espanyol y se consagró campeón de LaLiga 1h 5:18 Hagan lugar en la vitrina: Marcelo levantó el trofeo de LaLiga 54m 1:10 Hinchas del Real Madrid se solidarizaron con Cristiano Ronaldo tras la pérdida de su hijo 3h EFE La crónica de Real Madrid-Espanyol Un doblete de Rodrygo, un gol de Asensio y otro de Benzema le dieron un nuevo título a los Merengues. 1h ¡Sebastián Báez, otra vez finalista ATP en 2022! 12m 2:37 Báez: Finalista en Estoril y en búsqueda de su primer torneo ATP El argentino derrotó en dos horas y 35 minutos al español Albert Ramos-Viñolas. 47m Báez-Del Potro y un lazo de precocidad que los une Con 21 años y 4 meses se convirtió en el tenista argentino más joven en alcanzar dos finales a nivel profesional desde Juan Martín (19 años y 9 meses) en 2008. 6m Leeds 0 52' 1 Man City Rodri adelantó al Manchester City ante Leeds y recupera la cima de la Premier 1h 1:02 Leeds-Manchester City, por Star+ El streaming del partido por la Premier League. 2d Dura lesión de Dallas en Leeds 20m 3:18 Duro choque de cabezas entre Koch y Laporte 50m 3:21 La fórmula Ancelotti y cómo triunfó en las cinco principales ligas 2hRodrigo Fáez | ESPN Digital Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images La gran Liga que faltaba a Carlo Ancelotti con Real Madrid Carlo Ancelotti ha hecho historia este sábado, con la victoria del Real Madrid frente al Espanyol, al convertirse en el primer entrenador que gana las cinco grandes Ligas Europeas. 1hEFE Marcelo entra en la historia del Real Madrid como jugador con más títulos Marcelo superó en trofeos obtenidos con Real Madrid a leyendas del club como Paco Gento, Manolo Sanchís y Sergio Ramos. 58mESPN Atl Tucumán 3 F 0 Talleres En Tucumán, Atlético derrotó a Talleres, que sigue último en el Grupo B de la Copa de la Liga 18m 5:09 ¡Ahora sí, Polaco! Menendez aumentó diferencias para Atlético Tucumán 2h 1:02 ¡Qué mala fortuna! Tomás Palacios anotó en contra para Atlético Tucumán ante Talleres 2h 1:01 Newcastle 0 F 1 Liverpool Liverpool le ganó al Newcastle y sigue firme en la pelea por la Premier League 4h 3:52 ¡Fútbol total! Infernal golazo de Keita ante Newcastle El Liverpool armó una gran jugada colectiva que el volante culminó con un enganche y una gran definición para el 1-0. 6h 1:20 La crónica de Newcastle vs. Liverpool Klopp reservó algunos jugadores pensando en la Champions, pero el gol de Keita le alcanzó para vencer en la victoria a St. James Park y ponerle presión al Manchester City. 2h Newcastle-Liverpool, por Star+ El streaming del partido por la Premier League. 2d Wolves 0 F 3 Brighton Alexis Mac Allister falló un penal, pero abrió la goleada de Brighton en la visita al Wolverhampton 1h 3:09 Mac Allister se tomó revancha y abrió la cuenta de penal 2h 1:55 ¡Penal y palo para Alexis Mac Allister! El argentino tuvo la posibilidad de abrir el marcador desde los doce pasos para el Brighton ante el Wolves en la Premier League pero la estrelló en el poste. 2h 1:17 La crónica de Wolverhampton-Brighton El argentino falló un penal, pero luego marcó para el 1-0 en la visita a los Lobos. Tossard y Bissouma completaron la victoria en la que Caicedo fue titular. 30m ¡Qué dolor! Tremendo planchazo contra Mac Allister en la Premier League El argentino del Brighton sufrió un patadón ante el Wolves en Inglaterra. 2h 1:43 El argentino tuvo la posibilidad de abrir el marcador desde los doce pasos para el Brighton ante el Wolves en la Premier League pero la estrelló en el poste. 2h 1:17 La crónica de Wolverhampton-Brighton El argentino falló un penal, pero luego marcó para el 1-0 en la visita a los Lobos. Tossard y Bissouma completaron la victoria en la que Caicedo fue titular. 30m ¡Qué dolor! Con Matera como titular, Crusaders cayó ante Waratahs por 24-21 8h 2:43 Dalzell fue a tacklear de mala manera, chocó con Hooper y se fue expulsado El forward de Crusaders vio la roja ante Waratahs, por una fuerte acción con el capitán australiano. 8h 3:00 Matera colapsó en el maul, vio la amarilla y Waratahs sumó con un try-penal 8h 1:33 Con Dibu Martínez al arco y minutos de Bunedía, Aston Villa volvió a la victoria y mandó al descenso al Norwich 1h 5:13 Con gol de Gonzalo Escalante, Alavés venció al Villarreal sin los argentinos por LaLiga 3h 5:20 El Hellas Verona de Gio Simeone se llevó una victoria en la visita al Cagliari por la Serie A 37m 3:05 Los compactos de la fecha 13 de la Copa de la Liga 2022 1h Agenda: lo mejor de la programación de ESPN en Star+ en Argentina 2d ¡El Kun Agüero se suma al equipo de ESPN, Star+ y Disney+! 15d Prensa ESPN El mejor fútbol del mundo se vive en Star+ 9d ESPNprensa La nueva serie de Del Potro, exclusiva en Star+ 3M twitter @delpotrojuan Mainz 3 F 1 Bayern Mainz dio la sorpresa y se impuso al campeón Bayern Munich en la Bundesliga 2h 2:24 Mainz-Bayern Munich, por Star+ El streaming del partido por la Premier League. 2h Dortmund 3 F 4 VfL Bochum El triplete de Haaland no alcanzó, Dortmund sufrió una agónica derrota ante Bochum y aún no se aseguró el 2° puesto 2h 7:20 Borussia Dortmund-Bochum, por Star+ Pecco Bagnaia se adueñó de la pole para el Gran Premio de España 2h EFE Pecco Bagnaia arrasó en la clasificación en Jerez de la Frontera 5h 4:33 Racing 3:00 PM Banfield Racing recibe a Banfield con el objetivo de asegurarse el primero puesto en su grupo de la Copa de la Liga 2d Fotobaires Vélez 3:00 PM Tigre Tigre visita a Vélez con el objetivo de comenzar a encaminar su clasificación en la Copa de la Liga Profesional 1h Fotobaires Boca 6:00 PM Barracas Con mayoría de titulares, Boca recibe a Barracas Central buscando sellar la clasificación en la Copa de la Liga 1h Fotobaires Sarmiento 8:30 PM River River no se guarda nada para visitar a Sarmiento, en Junín por la Copa de la Liga 1d ESPN.com Arsenal 6:00 PM Colón SF En su visita a Arsenal, Colón se juega sus últimas fichas para clasificar a la fase final de la Copa de la Liga 2d Fotobaires Lanús 8:30 PM Indepndiente Independiente y Lanús, ambos sin chances de clasificación, se enfrentan por la Copa de la LigaLos dirigidos por Eduardo Domínguez visitan al granate en La Fortaleza. 1h ESPN.com Ariel Holan regresa como DT a la Universidad Católica 3h Photosport Patronato 0 F 6 Gimnasia LP Gimnasia impuso condiciones y aplastó a Patronato como visitante 14h 5:58 Zurdazo y al ángulo: golazo de Alemán para Gimnasia 15h 1:00 El panorama de la zona A para clasificar Con dos fechas por disputarse, Racing se cortó y es el único clasificado del grupo. River, Newell's y Argentinos Juniors completan el top 4, pero Sarmiento, Defensa, Gimnasia, Banfield y Unión mantienen las esperanzas de avanzar a los cuartos de final del certamen local. 5d Argentina: la programación semanal de Star+ Calendario de los argentinos en la Libertadores Agenda completa de los argentinos en la NBA El Kun Agüero se suma al equipo de ESPN Real Madrid se coronó en LaLiga ante Espanyol Báez, finalista en Estoril y va por su 1° ATP Mac Allister abrió la goleada del Brighton al Wolves Liverpool venció al Newcastle y pelea el título El Aston Villa de Dibu y Buendía volvió al triunfo Ariel Holan regresa como DT a la U. Católica ¿Cuándo se juega? La agenda del fútbol argentino La programación de los partidos más relevantes de los equipos de Primera y de las Selecciones nacionales. Católica ¿Cuándo se juega? La agenda del fútbol argentino La programación de los partidos más relevantes de los equipos de Primera y de las Selecciones nacionales. Videos virales Rudiger y Garnacho: un gesto amistoso en un momento histórico El joven futbolista del United hizo su debut nada más y nada menos que en Old Trafford y ante el Chelsea y el defensor alemán lo recibió de gran manera en el campo de juego. Con polémica arbitral, Olimpia y Colón empataron 0-0 por la Conmebol Libertadores Al Sabalero le anularon mal dos goles y no pudo traerse los 3 puntos de Paraguay. El local también tuvo sus chances pero se encontró con las manos del arquero Chicco. Deportivo Cali sacó un empate en La Paz ante Always Ready Marcos Riquelme y Juan Arce adelantaron a los locales, pero los de Dudamel lograron empatar con tantos de Velasco y Burdisso. ¡No se puede creer! ¡Los Mavs a las Semifinales de la Conferencia Oeste! En un partidazo, el elenco de Dallas superó a Utah sobre el final por 98 a 96 y se ganó el boleto a la próxima instancia donde se medirá con los Suns. Doncic y Brunson anotaron 24 puntos cada uno. ¡Báez es semifinalista de Estoril! El argentino venció 3-6, 6-1 y 6-4 a Gasquet y será Top 50. Condiciones para el uso Política de Privacidad Anuncios basados en intereses © ESPN Internet Ventures. Todos los derechos reservados. 