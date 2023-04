Heung-min Son marcó un verdadero golazo para Tottenham ante Brighton y llegó a una cifra histórica en la Premier League. No te pierdas la gran pegada del surcoreano.

Heung-min Son ha entrado en la historia de la Premier League y lo hizo a lo grande. Es que marcó un tremendo golazo para poner en ventaja a Tottenham en su partido de la fecha 30 ante Brighton. De esta manera, llegó a los 100 goles en la liga inglesa para ser récord absoluto.

El surcoreano hizo gala de su gran pegada cuando a los 10 minutos de juego sacó un gran remate de derecha desde el sector izquierdo a la puerta del área y la clavó en el ángulo izquierdo del arco defendido por Jason Steele. Como para verlo una y otra vez.

Con este golazo, Son llegó a los 100 tantos anotados por Premier League y se convirtió en récord absoluto. Es el primer jugador asiático en llegar al centenar de goles oficiales en la liga inglesa. Leyenda absoluta de Tottenham y ahora del certamen.

Heung-min Son no ha tenido una buena temporada, sobre todo en comparación con la anterior donde fue máximo goleador de la Premier (23 goles). El tanto anotado ante Brighton fue apenas el séptimo en este torneo y llegó a once tantos contando todas las competencias. Recientemente, tras la salida de Antonio Conte de la dirección técnica, admitió sentirse responsable por no cumplir con lo que había demostrado el año anterior.

LA REACCIÓN DE CUTI ROMERO AL GOLAZO DE SON

Las imágenes de la transmisión oficial del partido mostraron un momento llamativo que se dio tras el golazo de Heung-min Son. Habitual con su euforia, el argentino Cristian Cuti Romero lo festejó de tal manera que hasta se lo gritó en la cara al defensor Lewis Dunk, aunque el de Brighton se tomaría revancha.

Es que minutos después, el propio Dunk marcó el empate transitorio 1-1 para los Seagulls con un gran cabezazo. El karma en su máxima expresión para el Cuti Romero: de la euforia al lamento en el mismo partido.