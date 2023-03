La dura confesión de Heung-min Son tras el despido de Conte de Tottenham: "Me siento..."

Luego de desatar la polémica, se terminó el ciclo de Antonio Conte al frente de Tottenham. Pero en las últimas horas se han conocido las primeras declaraciones desde adentro de la plantilla de los Spurs respecto a la marcha del entrenador italiano. Fue Heung-min Son quien habló e hizo una sorpresiva autocrítica sobre sus actuaciones bajo el mando del ahora exdirector técnico.

Son se enteró de la salida de Conte mientras estaba con la selección de Corea del Sur durante la fecha FIFA de marzo, por lo cual no ha tenido la oportunidad de despedirse en persona. Sin embargo, habló con la prensa y dio sorpresivas declaraciones.

"Debería haber jugado mejor. Me siento responsable por su salida, porque no he podido ayudar mucho al club", sintetizó la gran figura de Corea del Sur, luego de la derrota ante Uruguay en el segundo amistoso de esta Fecha FIFA. "Estoy muy agradecido por lo que ha hecho, espero que le vaya muy bien", agregó.

Heung-min Son también consideró a Conte como "uno de los mejores entrenadores del mundo" y con el que ha tenido "un gran viaje". De hecho, en la pasada temporada, con el italiano, el surcoreano tuvo un gran nivel individual con 23 goles anotados en la Premier League para ser uno de los goleadores del torneo (igualado con Mohamed Salah).

Sin embargo, la presente temporada no ha sido buena para Son. En 37 partidos jugados, contando todas las competencias, sólo marcó diez tantos (seis por Premier League). En esta estadística se puede explicar su declaración sobre su "responsabilidad" ante el despido de Antonio Conte.