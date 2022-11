Cristiano Ronaldo está ante una de sus temporadas más difíciles. Si bien por su cabeza ya está el objetivo de la Copa del Mundo con la selección de Portugal, sus momentos en Manchester United han sido traumáticos, a tal punto que ha sido blanco de críticas. Sus actitudes no gustan, al tiempo que no ve la cantidad de minutos que se esperaba de él a estas alturas.

Entre las críticas que ha recibido CR7, una de las más lapidarias fue la de Wayne Rooney. Tiempo atrás, su excompañero en Manchester United supo pedir por su salida en una columna que escibió para The Sunday Times en agosto pasado. Al final, el portugués se quedó, pero sus actitudes han sido cuestionables y hasta llevan a pensar que en Old Trafford sólo esperan a que se termine la temporada para darle las gracias.

Hace algunas semanas, Cristiano fue blanco de críticas por dejar el campo de juego antes del final del partido entre los 'Diablos Rojos' y Tottenham. Según reveló el entrenador Erik ten Hag, se negó a ingresar al campo de juego en los últimos minutos. Jugar poca cantidad de tiempo enfureció al luso que se fue al vestuario y hasta se fue de Old Trafford sin esperar a sus compañeros. Eso derivó en una sanción, por la cual no estuvo al partido siguiente.

Wayne Rooney liquida a Cristiano Ronaldo

A partir de esto, Rooney volvió a arremeter contra Cristiano Ronaldo por sus actitudes. "Las cosas que ha hecho desde el principio de la temporada no son aceptables para el Manchester United. He visto a Roy Keane defendiéndolo. Roy no lo aceptaría. Roy no lo aceptaría en absoluto", dijo en TalkSports. Y agregó: "Es una distracción que el Manchester United no necesita en este momento en el que se está tratando de reconstruir".

Para el ahora entrenador, CR7 sólo debe trabajar y aprovechar las oportunidades que tenga en campo. "Cristiano sólo tiene que bajar la cabeza y trabajar y estar listo para jugar cuando el entrenador lo necesite. Si lo hace, será un activo. Si no lo hace, se convertirá en una distracción no deseada", sentenció.