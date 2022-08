La situación de Cristiano Ronaldo sigue sin resolución y cada vez falta menos para el cierre del mercado de pases. Son muchas las críticas que han caído sobre el portugués y ahora ha salido a hablar sobre el tema una gran leyenda de Manchester United. Wayne Rooney se refirió a todo el escándalo con su excompañero.

Parece más que claro que Cristiano Ronaldo busca su salida de Manchester United. El luso desea jugar la Champions League, pero los grandes de Europa han ido uno a uno rechazando los ofrecimientos del agente del futbolista estrella, Jorge Mendes.

La situación ha ido añadiendo tensión al vestuario de los Red Devils. Desde el entorno del club parece crecer el rechazo a CR7. Ahora ha salido la leyenda, Wayne Rooney a hablar sobre la situación de su excompañero en su columna en The Sunday Times.

El DT de DC United consideró que Cristiano Ronaldo no debía jugar como titular en el clásico ante Liverpool, algo que Ten Hag acabó cumpliendo. "Si estuviera en la posición de Ten Hag, mi principal preocupación sería tener energía en el campo, y el hecho de que United no haya podido fichar un 'nueve' significa que confiaron en Ronaldo contra el Brentford, a pesar de que no había entrenado mucho con el equipo. Parecía que necesitaba tiempo para ponerse en forma".

"Cristiano también ha dejado saber que quiere irse del club. No sé sus razones pero, como escribí en mi última columna, lo dejaría irse. Es un gran jugador y siempre marcará goles, pero el la tarea de Ten Hag es construir un equipo que pueda competir por el título dentro de tres o cuatro años. Eso significa reconstruir con jugadores más jóvenes" añadió Rooney.