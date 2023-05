Gareth Bale y Wrexham venían siendo noticia tras el ascenso del equipo de Ryan Reynolds en la pirámide del fútbol inglés que ha recorrido todo el planeta. El agente del ex Real Madrid confirma los rumores y anuncia las medidas que se han tomado.

Wrexham Association Football Club es el equipo de moda en el fútbol inglés, la nueva sensación de la Football League del Reino Unido y uno de los equipos a los que habrá que seguir más de cerca cuando comience un mercado de fichajes donde Ryan Reynolds tiene un sueño. Devolver a los terrenos de juego a Gareth Bale, una ecuación tan ambiciosa como analizada por el agente del ex Real Madrid.

Desde la próxima temporada que la League 2 tendrá en sus filas a un club singular en todos los sentidos. La llegada de Ryan Reynolds y de Rob McElhenney a la frontera con Gales ha supuesto una revolución en toda regla donde la entrada en el fútbol profesional abre un abanico de posibilidades enorme donde el mercado de fichajes volverá a ser el pilar del proyecto.

Y tienen un favorito ambas caras conocidas de Hollywood para comenzar su sueño. Gareth Bale, leyenda de Gales, multicampeón de Europa con Real Madrid e ícono del Reino Unido a pesar de su retiro en las últimas semanas, se encontraba en todos los rumores que hablaban del primer año del Wrexham en el fútbol profesional de la pirámide que explica el éxito del deporte en el Reino Unido. Jonathan Barnett, agente del zurdo, ya responde a Reynolds y compañía.

“No está a la altura”

“Se siente halagado por las ofertas, pero no son reales. Está teniendo una gran vida en este momento y bien merecido, ha sido el mejor Futbolista británico probablemente alguna vez. Está con su familia, que es lo más importante. Pasa mucho tiempo con sus hijos y eso es lo que quiere hacer”, empezaba el agente del expreso de Galés sobre una propuesta que de momento no cambia su hoja de ruta.

Bale es y seguirá siendo ex jugador: “Ahora está teniendo un merecido descanso. Ellos [Reynolds y McElhenney] es posible que hayan hablado con Gareth, pero Gareth ya no quiere jugar al fútbol. Ha tenido una gran carrera y lo ha disfrutado, pero ahora está teniendo una gran vida…Creo que sabía que su cuerpo ya no estaba realmente a la altura. Había tenido un momento difícil con su cuerpo en los últimos años y ahora es una persona diferente”.