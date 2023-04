Los dueños de Wrexham, Ryan Reynolds y Rob McElhenney, buscan tentar a una retirada estrella para jugar la League Two

Este fin de semana, Wrexham AFC logró coronar su ascenso a la League Two, el cuarto escalón del fútbol inglés, con un 3-1 ante Boreham Wood. Este acontecimiento desató el festejo entre los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, que compraron al club en el 2020.

Se trata de un histórico equipo de Gales, el tercer club profesional más antiguo del planeta, con fundación en 1872, adquirido en 2020 por los artistas norteamericanos a cambio de 2 millones de libras. A través de Star+ documentan todo su trabajo en la institución, a la que quieren llevar a la Premier League.

Por sus nuevos dueños y el éxito de esta temporada, Wrexham tomó increíble popularidad en poco tiempo y genera grandes expectativas sobre hacia dónde puede llegar próximamente. Para el próximo escalón, la League Two, coquetean con el fichaje de una importante figura.

En su cuenta de Twitter, McElhenney, conocido principalmente por su trabajo en It's Always Sunny in Philadelphia, publicó el video de un saludo de Gareth Bale en el que lo felicita por el ascenso de Wrexham y por su trabajo en el equipo.

Además, el actor lo invitó a jugar al golf y bromeó sobre cómo se comportaría con él durante ese día: "Oye Gareth Bale, juguemos al golf, donde no pasaré 4 horas tratando de convencerte de que no te retires para una última temporada mágica". El delantero ex Real Madrid, con último paso por Los Angeles FC, se retiró en enero tras haber disputado Qatar 2022 con la Selección de Gales.