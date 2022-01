La situación de Barcelona es realmente crítica. La oleada de contagios que azotó al equipo azulgrana obliga a Xavi Hernández a viajar a Mallorca para el partido de este domingo con una plantilla extremandamente corta. El DT ha estallado en conferencia de prensa contra LaLiga por no haber suspendido el partido.

A solo unas horas del partido entre Barcelona y Mallorca por la Fecha 19 de LaLiga, el equipo azulgrana tiene en aislamiento a Ousmane Dembélé, Pablo Ruiz Gavira, Jordi Alba, Clément Lenglet, Dani Alves, Alejandro Balde, Sergiño Dest, Philippe Coutinho y Ez Abde.

Además de esto, se suma la suspensión de Sergio Busquets y las lesiones de Ansu Fati, Pedri, Memphis Depay, Martin Braithwaite y Sergio Roberto. Solo 11 jugadores (8 de campo) están a disposición del DT para el encuentro de este domingo, por lo que deberán ser llamados jugadores del Barça B.

Duro reclamo de Xavi

Xavi Hernández mostró su molestia ante la prensa y dejó en claro que el partido debe ser suspendido. "Estamos en una situación límite porque tenemos entre 17 o 18 bajas. Creo que recuperamos a Umtiti, que ha sido negativo. Creo que era el momento adecuado para suspender el partido. Adultera la competición. Se suspendió un partido en el que el Sevilla tenía tres sudamericanos fuera, y nosotros uno. Es mi opinión y es de sentido común".

"Parece ser que las reglas son duras y que tendremos que competir. El Mallorca parece que está en una situación parecida a la nuestra. Pero en el baloncesto se suspende el Clásico. No tiene sentido jugar mañana. La situación es caótica. El partido se debería haber suspendido pero jugaremos con los que seamos para ganar. No entiendo que este partido se juegue. No hay sentido común" añadió el DT.