El expresidente de FC Barcelona, Josep María Bartomeu ha encendido las redes sociales luego de publicar sus mensajes de Whatsapp con Dani Alves. El jugador brasileño afirmó recientemente que no hubiera regresado al Camp Nou de continuar el exmandatario en el cargo y las conversaciones demuestran lo contrario.

En una entrevista reciente, Dani Alves elogió el trabajo de Florentino Pérez como presidente de Real Madrid, pero no dijo lo mismo del expresidente de FC Barcelona, Josep María Bartomeu. Es de conocimiento público que hubo roces entre las partes que llevaron a la salida del defensor en 2016.

"No hubiese aceptado una oferta suya, me fui cuando él era el presidente y no tenía sentido volver a trabajar con él" fueron las palabras del jugador de 38 años en una entrevista con Alkass Sports Channels, dejando en claro que la vuelta de Joan Laporta fue clave para su regreso.

Capturas de Bartomeu

Ahora, por medio del periodista Víctor Malo, Bartomeu filtró una conversación con Dani Alves que data de 2019, en la que el jugador le pide que le permita volver. "Quiero volver allí, quiero volver a mi casa y quiero jugar la copa del mundo de 2022 como jugador del Barça. Dejemos los orgullos de lado, nos necesitamos y lo sabemos".

Luego de que dicha captura fuera publicada, el propio Dani Alves dio una respuesta a través de su cuenta en Twitter. "Para los que si importa con el Barça, hacemos lo que haga falta… pero la vida sabe lo que cada uno merece. Sorry… Thanks".