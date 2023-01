Xavi Hernández, en la previa al juego que el Fútbol Club Barcelona debe afrontar contra el Real Betis por la Semifinal de la Supercopa de España en Arabia Saudita este jueves 12 de enero, se refirió en conferencia de prensa a los rumores que ubican al delantero Memphis Depay en el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone.

"No hemos tenido reunión y no sabemos nada. Ya dije el otro día que si no tocan la plantilla estoy contento. En principio no hay novedades que yo sepa. No me he visto con Mateu ni con el presi. Si hay novedades ya me avisarán", respondió el entrenador del elenco culé a raíz de los trascendidos de una transferencia del atacante neerlandés.

Por otra parte, a Xavi Hernández le consultaron si las bajas de Ferrán Torrés García y del polaco Robert Lewandowski condicionan en cierto punto a Memphis Depay para el encuentro con el Real Betis por la Supercopa: "No tendrá nada que ver. Seguimos pensando que la sanción es excesiva. No nos condicionarán las sanciones".

Para cerrar, el estratega del FC Barcelona se refirió a su rival de turno: ''El Betis es un rival al que le gusta mucho tener la pelota. Pellegrini es un entrenador ofensivo y todos los peloteros juegan de titulares. Tienen jugadores de gran nivel y aprietan bien. Físicamente tienen un doble pivote muy potente. Mañana tendremos trabajo. Nosotros intentaremos tener la pelota al máximo posible".

¿Cuándo juega Barcelona vs. Real Betis por la Supercopa de España?

FC Barcelona vs. Real Betis será uno de los partidos de la Semifinal de la Supercopa de España. El encuentro se llevará a cabo este jueves 12 de enero a las 20:00 horas (ESP) en el King Fahd Stadium de Riad, en Arabia Saudita. El ganador se enfrentará al vencedor de Real Madrid vs. Valencia.