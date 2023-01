El entrenador Culé fue claro, y ratificó la confianza en su plantilla y en todos los fichajes que se hicieron en la pasada ventana de transferencias, y en enero no espera grandes movimientos.

Xavi no tiene en mente grandes fichajes para enero, y le da confianza a la plantilla que tiene en Barcelona

El entrenador de Barcelona habló en la previa al duelo con el Atlético, y se refirió a la posibilidad de que el club ya no incorpore a nadie en enero, para Xavi, eso no sería un problema según explicó a los medios en Cataluña.

Es que mientras Barcelona busca fichajes "low cost", con jugadores que lleguen libres y figuras de ese tipo, parece difícil poder sumar en el mercado invernal a futbolistas de élite, recordemos que Barcelona fichó mucho en el pasado mercado en medio de la activación de palancas económicas que le permitan fichar jugadores de la talla de Lewandowski.

Ahora ante esa coyuntura difícil, Xavi contó sus sensaciones: "He hablado con Jordi y Mateu y el club y les he dejado claro que estoy contento con lo que tengo en la plantilla y que si no se toca nada estaré encantado porque estamos trabajando muy bien".

Todo esto pasó por darle confianza a sus jugadores, que ahora, por ejemplo ante la baja de Roberto Lewandowski, deberá demostrar la amplitud que tiene en delantera para las variantes: "Tenemos a Ansu y Ferran, los dos pueden jugar de nueve y lo hacen muy bien, pero no nos olvidemos de Memphis", dijo el DT.

Y es que lo que le dijo a la dirigencia, lo repitió ante los medios: "La verdad es que estoy muy contento con el equipo que tengo. En verano se fichó mucho y bien y creo que tenemos un equipo muy competitivo para afrontar todas las competiciones que quedan".