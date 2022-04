En rueda de prensa, Xavi Hernández habló de las situaciones que rodean a Ronald Araújo y Gavi, quienes terminan contrato pronto y todavía no hay novedades sobre sus renovaciones.

En Barcelona ha quedado claro que las situaciones de sus propios futbolistas con respecto a su futuro es un tema central. Xavi Hernández dejó en claro que quiere seguir contando con dos de los jóvenes que más crecimiento han tenido a lo largo de esta temporada: el uruguayo Ronald Araújo y el joven español Gavi. Ambos terminan contrato en 2023 y, de momento, no hay novedades sobre sus renovaciones.

Las negociaciones para renovar tanto a Gavi como a Araújo todavía no están definidas, pero sí es cierto que las situaciones están en 'stand-by'. Ante esto, Xavi fue consultado al respecto en la rueda de prensa de este sábado, previo al duelo ante Sevilla por la liga española. El entrenador manifestó su preocupación por las renovaciones de ambos y lanzó un contundente mensaje, que será escuchado con atención en la directiva.

La consulta para Xavi fue sobre la importancia que tienen para él ambos futbolistas de cara a las próximas temporadas. Su respuesta no dejó dudas. "Es muy importante, ya he dejado claro con los minutos que juegan la importacia que le damos a los dos", sentenció. "El club no se puede permitir ninguna de las dos marchas, son trascendentes por cómo queremos jugar y creo que es cuestión de tiempo", agregó.

Para Xavi, las negociaciones llegarán a buen puerto y cree que tanto Araújo como Gavi "se quedarán". Sin embargo, de momento, no hay novedades respecto a sus renovaciones y en Europa ambos jugadores están muy bien vistos. La Premier League ha preguntado por ambos y siguen atentos a cualquier paso en falso de Barcelona.

Según han informado tanto Sport como Mundo Deportivo, la próxima semana habrá novedades sobre las negociaciones de Gavi y Araújo para renovar. Se espera que Barcelona vuelva a contactarse con los agentes de ambos jugadores para charlar sobre sus renovaciones. Ambos quieren mejorar sus salarios considerablemente, luego de ganar relevancia en el equipo de Xavi.