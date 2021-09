Xavi, atento a lo que pasará con Koeman luego de Barcelona vs Levante

El partido entre Barcelona y Levante es sumamente decisivo. Pese a que todavía estamos en el amanecer de LaLiga, Ronald Koeman define su futuro inmediato como entrenador culé y un mal resultado podría ser el adiós. Uno de los candidatos a sustituirlo en el banquillo del Camp Nou es Xavi Hernández, quien estará atento a lo que suceda en dicho duelo y en las consecuencias.

El nombre de Xavi viene siendo vinculado con el Barça desde que comenzaron los rumores de un posible despido de Koeman. Aunque, no era la primera opción del presidente Joan Laporta. Sin embargo, según ciertos medios catalanes como Mundo Deportivo, el exmediocampista fue ganando enteros en la consideración del directivo y hoy es uno de los favoritos.

Ante esto, Xavi se mantiene a la expectativa, más allá de seguir en Qatar bajo el cargo de entrenador de Al-Sadd. Sin embargo, ante cualquier movimiento que haga Barcelona, el catalán estará sumamente atento. De esta manera, se descartan ciertos rumores sobre que él mismo descartaría la posibilidad si se lo ofrecieran.

Así lo ha confirmado el citado medio, que va más a fondo respecto a la chance de Xavi. Un llamado de Laporta, el cual no ha ocurrido, podría inclinar la balanza para que le diga adiós a su exitosa carrera en Qatar para llegar finalmente a Barcelona. Pero, por lo pronto, más allá de estar atento, no hará ningún movimiento si no llega de parte de la directiva culé.

Por lo pronto, el Barça vs Levante de este domingo será una nueva prueba para Koeman. De no pasarla, el adiós sería inminente aún cuando el equipo tenga que jugar ante Benfica por Champions League entre semana y, encima, jugar ante Atlético de Madrid el siguiente sábado por LaLiga.