El futuro de Lionel Messi está en el aire. Mientras en Francia especulan con la posible renovación de contrato con Paris Saint-Germain, aunque algunas versiones apuntan a que las negociaciones se habrían frenado, Barcelona siempre está a la expectativa con un posible regreso. Sin embargo, desde el entorno del reciente campeón del mundo imponen polémicas condiciones.

Messi no se fue bien de Barcelona. Varias informaciones aseguran que el 'crack' rosarino se sintió utilizado por el presidente Joan Laporta, quien fue electo en su cargo, pero no logró renovar su contrato cuando éste le había dado su apoyo durante las elecciones. El máximo directivo 'culé' ha coqueteado en varias ocasiones con una posible vuelta de Leo, aunque nunca hubo un llamado o encuentro entre ellos.

Y tal parece que no lo habrá. Es que han trascendido unas polémicas declaraciones del entorno de Lionel Messi. Su hermano Matías Messi habló en Twitch y apuntó contra Barcelona y, sobre todo, contra la figura de Laporta. Para uno de los familiares más cercanos de la actual figura de PSG, podría no volver al club y en caso de hacerlo pide una "limpieza".

"No vamos a volver y si lo hacemos vamos a hacer una buena limpieza, entre ellos, echar a Laporta", fue la condición que impuso Matías Messi para el regreso de su hermano al conjunto catalán. Pero eso no es todo, también dejó una frase que no gustará al público 'culé'. "El Barça se empezó a conocer por Messi, no lo conocía nadie, solo al Madrid", sentenció.

Sin dudas, entre Messi y Laporta está todo mal y el entorno del gran futbolista lo advierte. El futuro de Leo está en el aire, ya que su contrato actual con PSG termina en el próximo mes de junio. Aún así, los parisinos son los únicos que negocian para retenerlo. A la vista están las opciones de la MLS y Arabia Saudita y, evidentemente, más al fondo, aparece Barcelona.