Xavi intentó convencer a Erling Haaland hasta el final, pero no logró el objetivo de fichar a uno de los jugadores más codiciados del mercado.

Xavi y el no de Haaland a Barcelona por su inminente llegada al Manchester City

El mundo habla del inminente anuncio, Erling Haaland fichará por Manchester City a pesar de haber sido buscado y tentado por todos los grandes de Europa, Haaland ha tomado una decisión y el City Group activará la cláusula de rescisión esta semana.

Uno de los que intentó tentarlo fue Barcelona, el propio Xavi tuvo una reunión con él y con su representante, Mino Raiola (antes de su fallecimiento), y quisieron tentarlo con la propuesta de un proyecto deportivo que lo lleve a la cúspide mundial.

Por eso en la conferencia de prensa de este lunes Xavi habló del tema tras las consultas sobre Haaland y su inminente fichaje por el Manchester City: "No es oficial. Es muy difícil por la situación económica, no te voy a engañar", respondió a la consulta si aún mantiene alguna esperanza a su llegada a Cataluña.

Haaland rechazó la oferta de Barcelona, que más que una gran oferta económica era una propuesta deportiva, por eso la siguiente pregunta tuvo con que ver con eso, ¿Haaland eligió lo económico por encima de lo deportivo?

"No diría que el único proyecto es el nuestro, no faltaré el respeto a otros. El City está compitiendo, lleva un bagaje de títulos y está compitiendo", respondió Xavi, respetanto también al proyecto que lidera su ex entrenador, Pep Guardiola.