Mientras espera por una oferta del AC Milan para buscar continuar ligado al equipo que le abrió nuevamente las puertas de Europa, Zlatan Ibrahimovic sigue pensando en su otro vida dentro del fútbol. El delantero sueco de 40 años ejerce también como ‘empresario’ del deporte más popular del mundo y acaba de contratar un técnico español para su club.

Zlatan no piensa en el retiro ahora mismo, pero si en otra faceta dentro del fútbol y por supuesto en seguir vigente por fuera del terreno de juego. El crack acaba de contratar un nuevo entrenador para su Hammarby de la primera división sueca, donde su equipo marcha quinto luego de 30 jornadas del torneo disputadas.

El español Marti Cifuentes será el encargado de guiar a los empleados de Zlatan hasta finales de temporada en lo que es una de las primeras decisiones dirigenciales de un Ibrahimovic que recordemos que cuenta con el 25% de las acciones del club. Hammarby pagó una indemnización al AaB de Dinamarca para quedarse con su nuevo DT.

Si bien se muestra activo por fuera de los terrenos de juego, las informaciones apuntan a que Zlatan buscará seguir un año más con Milan, donde se ha convertido en uno de los pilares de la reconstrucción rossoneri. A sus 40 años, el sueco empieza mirar lentamente hacía una vida ligada al fútbol después del retiro.

“Después de la lesión que me hizo quedarme un año fuera me di cuenta de que el fútbol lo es todo para mí. Tengo miedo de parar porque no sé qué me espera después. Pero estoy demostrando que, con la mentalidad adecuada, todavía puedo marcar la diferencia. Mi forma de pensar es preguntarme por qué debería ser normal cuando puedo ser el mejor”, respondía el sueco a la Gazzetta cuando fue consultado sobre el tema.