Ante el no de Lionel Messi, Barcelona apuesta a otro regreso

El Fútbol Club Barcelona ya sabe que no tendrá la posibilidad de contar con Lionel Messi (y a esta altura parece que el retorno finalmente ya no se dará). El argentino vio que la situación del Culé ante el fair play financiero impuesto por LaLiga es realmente complicada y no quiso esperar. Por eso, fue a lo seguro: Inter Miami de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Lo de la Pulga ya quedó decretado. Por lo que el Blaugrana, sin mayor remedio, evalúa otras alternativas con las que pueda reforzar el plantel que seguirá comandado Xavi Hernández, el cual, esta vez, tendrá como objetivos mantener el liderazgo a nivel local e, por sobre todas las competencias, intentar recuperar el protagonismo en la UEFA Champions League.

En ese sentido, entre otras negociaciones, el FC Barcelona no descarta apostar a un regreso que nada tiene que ver con Lionel Messi. Se trata de Sergiño Dest, que durante la última temporada estuvo a préstamo en el AC Milan de Italia, en donde apenas acumuló 14 presencias entre distintos encuentros de la Serie A, Supercopa y Copa de Italia, y Champions League.

El costo de la opción de compra de Sergiño Dest

Stefano Pioli prácticamente no tuvo en cuenta a Sergiño Dest. Por eso, el AC Milan ya descartó hacer uso de la opción de compra que acordó en el contrato del préstamo con el FC Barcelona, la cual está valorada en 20 millones de euros. Ahí nació la chance de que el lateral derecho estadounidense vuelva al conjunto catalán.

El Barcelona es el equipo en el que más jugó Sergiño Dest

Sergiño Dest, futbolista internacional con la Selección de los Estados Unidos, arribó al Fútbol Club Barcelona procedente del Ajax de Países Bajos. En el Blaugrana, entre la temporada 2020/2021 y la 2021/2022, acumuló 72 partidos, con los que registró tres goles y cuatro asistencias.