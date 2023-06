El clima del cierre de la temporada para el Fútbol Club Barcelona tiene un sabor semiamargo. Es que si bien fue el campeón de LaLiga, tres de las máximas figuras de su historia contemporánea decidieron continuar sus carreras lejos del Camp Nou. Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes prefirieron emprender nuevos rumbos, así como también Lionel Messi que, frente a las complicaciones financieras de la institución en cuestión, se inclinó por incursionar en la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Y justamente, en referencias al argentino, su determinación que causó todo tipo de comentarios, evidentemente, no fue nada desacertada, pues a las razones que él mismo confesó en una entrevista que brindó la semana pasada para anunciar que se sumaba al Inter Miami, en las últimas horas, su amigo Busi añadió mayores detalles al describir cómo fue el ambiente en el que transitaron sus últimos paso con la camiseta blaugrana.

“Los últimos años en el club han sido la parte más amarga de mi carrera”, señaló Sergio Busquets en un reportaje que le concedió a DAZN, declaración que, automáticamente, se relacionó con las novedades respecto a Lionel Messi que irrumpieron con la planificación del Fútbol Club Barcelona para la temporada 2023/2024.

“Cuando no ganas títulos es porque no has competido bien, y al final los responsables somos los jugadores, pero a eso se le añade que la situación del club no era la mejor a nivel social. A nivel económico no estábamos todos unidos”, agregó el futbolista que supo ser el capitán del conjunto comandado por Xavi Hernández.

Aún no está definido el futuro de Sergio Busquets

Sergio Busquets, quien no llegó a un acuerdo con el FC Barcelona para extender su contrato, todavía no tiene definido en dónde continuará su carrera. Si bien surgieron rumores que lo vincularon con la Liga Pro de Arabia Saudita, el arribo de Lionel Messi al Inter Miami sembró mayores especulaciones sobre su futuro cercano. ¿Finalmente volverá a ser compañero de la Pulga?