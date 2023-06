José Mourinho recibió hace algunos días una sanción de cuatro partidos por parte de la UEFA por su comportamiento y declaraciones contra el árbitro Anthony Taylor en la final de la Europa League. A partir de esta decisión del organismo europeo, el entrenador de Roma decidió renunciar a un cargo que ocupaba en el organismo europeo.

En una carta dirigida al jefe de fútbol del organismo europeo, el croata Zvonimir Boban, Mourinho renunció a su cargo en la UEFA Football Board, el cual reúne a entrenadores y exjugadores para que opinen y debatan ideas para mejorar el fútbol. A partir de su sanción, decidió desvincularse de todo lo que provenga de este comité.

“Lamento informar de que, con efecto inmediato, renuncio a mi participación en este grupo. Los principios en los que creía plenamente cuando me uní al grupo ya no existen y me siento obligado a tomar esta decisión“, le dijo Mourinho a Boban. Y pidió que le haga llegar su renuncia al presidente de UEFA, Aleksander Ceferin.

José Mourinho se enojó con la UEFA

Mourinho se despide de este cargo en la UEFA luego de que recibió una sanción de cuatro partidos de parte de la Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA por “lenguaje insultante/abusivo” contra el árbitro inglés Anthony Taylor en la final de la Europa League.

‘The Special One’ lanzó duras críticas contra Taylor en su rueda de prensa, luego de la derrota de Roma ante Sevilla en los penales, pero lo más agravante fue que lo esperó en el estacionamiento del Puskás Arena y lo insultó con gritos como “es una puta vergüenza” y “eres una jodida desgracia“.

¿Qué es la UEFA Football Board y por quiénes está integrado?

La UEFA Football Board es un espacio creado por el organismo europeo en abril de este 2023, el cual reúne, sobre todo a ex futbolistas, y también entrenadores, para debatir ideas. El objetivo es que participen activamente en la mejora de las reglas y la dinámica del fútbol actual.

Mourinho formaba parte de este grupo junto a otros entrenadores y ex futbolistas, entre los que se destacan Zinedine Zidane, Luís Figo, Roberto Martínez, Patrick Vieira, Ronald Koeman y Rafa Benítez, entre otros.