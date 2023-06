Con un contrato que le amarra a la capital italiana hasta el 30 de junio del 2024, el nombre y futuro de José Mourinho se encuentra en boca de todos por el Calcio desde hace días. Luego del final de la temporada para Roma, el portugués tuvo gestos con las gradas del Olimpico para empezar a perfilar lo que viene por delante. Atento PSG.

“Tengo que pelear por estos chicos y no puedo decir objetivamente que me quedo. Dije hace unos meses que si tenía contacto con un club se lo diría a los propietarios, no haría nada en secreto. Hablé con el club en diciembre cuando Portugal estaba allí. De momento no he hablado con nadie porque no hay ningún equipo. Tengo un año más de contrato con el Roma, la situación es esta”, apuntó en Sky un José Mourinho tras perder la final de la UEFA Europa League a manos del Sevilla, dejaba su continuidad en veremos.

Pero hay última hora en este sentido y nos lleva hacia un Estadio Olimpico donde Roma venció 2-1 a La Spezia por la jornada 38 de la presente edición del Calcio y donde cerró su clasificación para la próxima UEFA Europa League. Tras el pitido final de una campaña que finaliza con 63 puntos, The Special One deja gestos que empiezan a perfilar lo que viene por delante.

¿Se queda?

En medio de una vuelta de honor por la que ha sido su casa desde hace dos temporadas y a la espera de reunirse con una Junta directiva con la que debe analizar diversas cuestiones, Mourinho empezó a despedirse antes de entrar al túnel de vestuarios con un gesto que señalaba el césped y su propia presencia. Para muchos por la península itálica, una imagen vale más que mil palabras.

Solo el tiempo dirá que ocurre, pero anoche por el Estadio Olímpico se festejaron más dichos gestos del Special One que justamente la victoria conseguida gracias a ese penalti de Paulo Dybala en el último minuto. José Mourinho de momento se queda y habrá que ver qué objetivos se marca una Roma que tras perder la final de la UEFA Europa League ya piensa en el verano.