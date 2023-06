“Siempre regalo las medallas de plata, no las quiero, me quedo con las de oro”, fueron sus palabras tras caer en Budapest en una jornada de fiesta para Sevilla que recorre el mundo por estas horas. José Mourinho estalló tras la final de la UEFA Europa League, insultó a los árbitros en el parking del estadio y apuntó contra Nyon. ¿Se va de Roma?

Gonzalo Montiel cerró una noche de gloria para el conjunto hispalense que ni mucho menos pintaba con dicho final minutos antes. Roma se hizo fuerte en Hungría, se adelantó con un tanto de Paulo Dybala y solo la magia del Sevilla en la Europa League pudo cortar el invicto del Special One en las finales de los torneos UEFA. Tras el pitido final llegó un show que gana críticas a lo largo y ancho del viejo continente.

“La verdad es que estamos todos muy tristes. Nos vamos a casa muertos por una injusticia. Pero fue un gran partido, una gran final…Tuvimos luego las mejores ocasiones para ganar. Luego los penaltis son los penaltis, hay que meterlos y ellos han ganado”, palabras de Mourinho en rueda de prensa para dejar en claro su enojo por aquel impacto del balón en el brazo de Fernando que no fue sancionado como pena máxima por parte de Anthony Taylor.

Insultos a UEFA y dardos a todos

La Gazzetta dello Sport afirma que tras todos los actos protocolarios, Mourinho se fue al mismísimo parking del Puskás Arena para buscar a Taylor y sus colegiados. Hubo duras palabras del luso, reclamos del más alto nivel y exclamaciones que pueden derivar en duras sanciones: “¡Eres una puta vergüenza, eres una puta vergüenza!”.

“¡Vergüenza, estabas de acuerdo con ellos!…Maldita UEFA, maldita UEFA”, aseguran desde Cadena SER que también se escuchó por los pasillos del estadio de Hungría hacía Roberto Rosetti, presidente de la comisión de árbitros del máximo ente del fútbol europeo. Mourinho igualmente, dejó su futuro en el aire.

“Tengo que pelear por estos chicos y no puedo decir objetivamente que me quedo. Dije hace unos meses que si tenía contacto con un club se lo diría a los propietarios, no haría nada en secreto. Hablé con el club en diciembre cuando Portugal estaba allí. De momento no he hablado con nadie porque no hay ningún equipo. Tengo un año más de contrato con el Roma, la situación es esta”, apuntó en Sky un José Mourinho que vivió una noche de pesadilla ante el Rey de la Europa League.