Real Madrid ha sufrido un duro golpe en la Champions League, cayendo por goleada en la vuelta de la semifinal ante Manchester City. Esto ha hecho que muchos pongan en duda al entrenador, Carlo Ancelotti. Luka Modric ha dejado clara su posición sobre la continuidad del entrenador.

La visita de Real Madrid al Etihad Stadium ha acabado con una abultada goleada 4-0 que los deja fuera de la final de la Champions League. Sin duda, un resultado totalmente inesperado para el que era, quizá, el gran favorito a conseguir el título.

La caída humillante en Inglaterra ha hecho que muchos duden sobre el futuro de Carlo Ancelotti como entrenador de Real Madrid. El porpio DT aclaró su futuro en la conferencia de prensa y ha recibido el respaldo de uno de los pesos pesados del plantel.

Modric bancó a Ancelotti

Luka Modric fue cuestionado sobre el futuro del entrenador tras la derrota. “El míster merece seguir, no tengo ninguna duda. Desde que ha llegado en su segunda etapa ha ganado todos los títulos. El año pasado fue una temporada increíble. Esta temporada hasta el Mundial estuvimos muy bien en LaLiga peleando por todo, después llegaron derrotas que no queríamos tener, no estaban previstas“.

“Es fútbol pero creo que en Copa y Champions lo hemos hecho muy bien hasta el día de hoy. Por eso, para mí, no hay ninguna duda sobre su continuidad. Lo merece por todo lo que hace y ha hecho, lo que aporta al equipo con su experiencia. Por esta derrota no hay que hacer ningún drama“