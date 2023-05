La eliminación estaba entre las probabilidades, pero no con semejante cachetazo. Por eso, en Real Madrid no descansan. A menos de 24 horas de lo que fue la goleada 4 a 0 que le propinó el Manchester City en el Etihad Stadium por la Semifinal de vuelta de la UEFA Champions League, ya estarían planificando la temporada que viene.

Al respecto, medios de comunicación de España señalan que este 18 de mayo empezó el proceso de renovación del plantel. Por un lado, Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Vinícius Júnior y Rodrygo Goes, serían la base para la reconstrucción que, claro está, tendrá como objetivo la decimoquinta consagración en el certamen continental.

Mientras que en el mercado de verano que se aproxima no habría titubeos. Jude Bellingham es la prioridad. El británico ya venía siendo el apuntado para incorporar al mediocampo y después de lo que fue la imagen de Luka Modric y Tony Kroos vs. Manchester City, no quedaron dudas de que el Real Madrid precisa variantes que estén a la altura en esa zona.

Asimismo, la lectura puertas adentro de la Casa Blanca es que Karim Benzema, en este semestre del 2023, no tuvo la misma participación determinante que sí mostró el año pasado. Por eso, más allá de que habría renovación del contrato (vence el 30 de junio), cayeron en cuentas que necesitan un centrodelantero que pueda alternar con el francés.

En ese aspecto, los requeridos son dos: Dusan Vlahovic y Harry Kane. Sin embargo, tanto el serbio como el inglés vienen de tener una campaña irregular con sus equipos, uno con la Juventus y el otro con el Tottenham Hotspur. De hecho, Benzema tiene mejor promedio de gol que los dos casos mencionados en lo que va del proceso 2022/2023.