Siguen los idas y vueltas en torno al futuro de Lionel Messi, una historia que inició prácticamente después de la Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y que promete extenderse durante varios días del mercado de pases del verano europeo que se aproxima. Por lo menos, ya se sabe que no continuará en el PSG, algo que se presumía, pero que en las últimas horas ambas partes se encargaron de confirmarlo.

El asunto ahora es saber en dónde seguirá jugando el argentino. ¿Barcelona? ¿Al Hilal de Arabia Saudita? O ¿Inter de Miami? En cuanto a la institución culé, se mantienen a la espera del ok de LaLiga que, más allá de que filtró que estaría todo en orden para dar el visto bueno, la llegada de la respuesta oficial se dilata cada vez más, situación que le empezó a generar dudas al entorno del futbolista en cuestión.

Por el lado del elenco de Medio Oriente, hasta entonces son los únicos que presentaron una oferta concreta a Lionel Messi y tienen las garantías suficientes para saber que, si fuera solo por lo económico, no existe en el planeta quien pueda salir a competirles. No obstante, no solo los billetes son los que pesan en la decisión final.

Por eso, más allá de los detalles que trascendieron recientemente respecto a la tercera alternativa, se mantiene en pie hasta que el argentino y, por supuesto, su familia, decidan lo contrario. Es que conforme a reportes de diferentes medios europeos, el Inter de Miami apenas alcanza a proponer el 10 por ciento de lo que arrimó el Al Hilal.

Es decir, el ofrecimiento del equipo que preside David Beckham es de cerca de 40 millones de dólares por temporada contra los 400 del conjunto saudí. ¿Qué tiene a su favor? Que el propio Messi admitió hace un tiempo que le seduce la idea de vivir en la ciudad estadounidense. Además, el Inter no presentará ningún contratiempo financiero como sí refleja el Barcelona. En otras palabras, sería cuestión de sentarse, ultimar detalles y cerrar el pase.