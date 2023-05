La etapa de Neymar en Paris Saint-Germain parece estar llegando a su fin conforme aumentan los informes respecto a su intención de salida. El brasileño continúa lesionado tras una cirugía en su tobillo derecho y parece que no volverá a jugar con la camiseta parisina. Son fuertes los rumores que lo ponen cerca de la Premier League y una leyenda brasileña sueña con verlo en Arsenal.

Ney evalúa firmemente la posibilidad de dejar PSG visto los últimos acontecimientos. Además de no poder jugar por su lesión, ha tenido que ver las críticas que recibió en la puerta de su casa de parte un grupo de aficionados radicales. Esto habría desencadenado su idea de salir de la capital de Francia.

No muchos clubes se pueden dar el lujo de fichar a Neymar. PSG le da un sueldo de casi 40 millones de euros por temporada, difícil de afrontar para cualquier institución del mundo. En todo caso, la Premier League estaría dispuesta a recibir a la estrella brasileña con clubes como Newcastle y Chelsea, interesados en su fichaje. Pero podría sumarse otro club.

Gilberto Silva quiere a Neymar en Arsenal

La leyenda brasileña Gilberto Silva, reconocido ex jugador de Arsenal y campeón del mundo en Corea-Japón 2002, habló sobre el futbolista de PSG y lo que le gustaría ver para su futuro. “Me encanta su forma de jugar y me encantaría verlo en el Arsenal en lugar del Newcastle porque me encanta el chico como jugador, pero también tiene mucho que aportar al fútbol“, consideró el ex mediocampista a casinosite.nl, declaraciones también recogidas por Metro y Mirror.

“Las últimas semanas en el PSG han sido muy extrañas para Neymar. Ver a la gente ir a su casa… No estoy de acuerdo con eso, los fanáticos no pueden ir a la casa de un jugador para protestar“, opinó Gilberto Silva. Y agregó sobre la chance de que pueda ir a Arsenal: “¿Cómo encajaría? Bueno, ¡esa sería una gran tarea para Mikel (Arteta)! Tenemos que esperar y ver, no quiero hablar de un jugador que todavía tiene contrato con el PSG“.

Gilberto Silva siempre ha sido un defensor del juego de Neymar, a quien supo considerar “el jugador brasileño más importante de su generación”. También opinó que no hizo bien en dejar Barcelona hace algunos años. Ahora, lo quiere ver en los Gunners, club en donde el ex jugador de 46 años ganó cinco títulos, incluida la Premier League 2003-04.