José Mourinho perdió por primera vez en una final europea, luego de que Roma no pudo ante Sevilla en los penales. De esta manera, el conjunto giallorosso no pudo en la definición de la Europa League y el portugués recibió una medalla de plata, que decidió no conservar. Para asombro de todos, la regaló a un niño en la tribuna y el gesto se volvió viral.

The Special One hizo de las suyas nuevamente luego de la derrota de Roma en la final de Europa League. Recibió la medalla de plata de subcampeón de mano del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin. Pero una vez que se fue para los vestuarios, regaló esta presea a un niño, aficionado de Roma, en la tribuna del Puskás Arena.

Este gesto de Mourinho dio la vuelta al mundo, ya que algunos lo tildan de “mal perdedor” por no quedarse con la medalla de plata. Hasta lo acusan de ser “irrespetuoso” para con sus jugadores y con los rivales. Tras realizar esto, fue consultado por esta acción y dio una respuesta que lo identifica a la perfección.

“Siempre regalo las medallas de plata, no las quiero, me quedo con las de oro”, afirmó a Movistar+ cuando le preguntaron por este gesto. Una respuesta bien al estilo Mou, que felicitó a Sevilla por el título. “Es un gran equipo, tienen experiencia y una plantilla que nosotros no tenemos“, aseguró.

Mourinho dejó una respuesta preocupante sobre su futuro en Roma

“No puedo decir objetivamente que me quedaré. Tengo otro año de contrato con Roma, la situación está clara“, fue lo que dijo Mourinho al ser consultado sobre su futuro. Por el momento, según reveló, no tiene ofertas de otros clubes, por lo que sigue ligado al conjunto italiano, aunque el hecho de no llegar a Champions League podría ser un condicionante para no continuar en el cargo.