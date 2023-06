‘Dardos’ de Carlo Ancelotti a FIFA y UEFA: “Ya no importa”

Carlo Ancelotti ya piensa en clave fichajes, en una nueva temporada con Real Madrid y en un verano donde se vienen cambios de peso en la casa blanca. La más reciente entrevista del italiano repasa una temporada singular en todos los sentidos, con palos a UEFA o FIFA y con nuevas palabras sobre el interés de Brasil. ¿Llega a CONMEBOL?

Il Giornale convoca al entrenador con más Ligas de Campeones en una entrevista donde Ancelotti repasó cada apartado de un Real Madrid con el que levantó hasta tres títulos en la presente campaña y donde el adiós de Karim Benzema ya es cosa del pasado. Carletto espera por fichajes y nombres puntuales como Jude Bellingham.

¿Cuál es el mayor problemas del fútbol? Le preguntaron a Carletto: “El racismo. Seguro. No puedo aceptar que el estadio se haya convertido en un sitio hostil, no puedo aceptar este clima de odio, por la piel, por la religión, por la etnia de un jugador o de un entrenador. En los cuatro años que viví en Inglaterra no tengo recuerdos de insultos a la persona. Sí abucheos, pero nunca un ataque personal. El odio hay que combatirlo, será un proceso largo”.

Palito a UEFA y FIFA

“Mi equipo, entre Liga, copas y Mundial, acaba la temporada con 73 partidos. Del 30 de diciembre al 12 de marzo jugamos sin parar, salvo una semana, desplazándonos entre Marruecos y Arabia. No puede seguir así. La UEFA lanza la nueva Champions con más equipos, la FIFA lanza un Mundial con más naciones, las ligas promueven la final de la Supercopa nacional de cuatro equipos. O se ponen de acuerdo entre ellos o la salud de los jugadores ya no importa”, palabras de Ancelotti para pedir cambios en un calendario sin tregua.

Por último, desde Il Giornale consultaron al entrenador del Real Madrid sobre el interés que existe en Brasil por verle comandar a la Verdeamarelha en la próxima aventura por las Eliminatorias de CONMEBOL. El italiano tira balones fuera…de momento: “Me siento bien en Madrid, tengo una relación espléndida con Florentino Pérez, la vida aquí es mágica”.