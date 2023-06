Ya es oficial e imparable. Karim Benzema se despide del Real Madrid tras una vida como delantero del conjunto merengue y luego de 14 temporada donde cosechó todo tipo de títulos, hitos y noches de oro. En un acto lleno de emotividad, presencias de gala y muchas palabras, el vigente Balón de Oro dice adiós.

Arabia Saudita será su destino, Cristiano Ronaldo si rival y Al-Ittihad su nuevo hogar, pero antes había que despedirse. Junto a leyendas como Roberto Carlos o Raúl González Blanco, al lado de compañeros como Luka Modric, Nacho o Thibaut Courtois, Karim Benzema cierra una etapa por Real Madrid donde recordemos, solo CR7 ha marcado más goles vestido de blanco.

El primero en hablar fue Florentino Pérez, principal defensor del galo por el Santiago Bernabéu y el hombre que hace 14 años fue personalmente a Lyon para ficharle. Emoción y agradecimiento eterno del presidente del Real Madrid: “Es un día muy difícil para mí…Querido Karim, te has convertido en uno de los mejores de todos los tiempos….Has sido un ejemplo y te has ganado el derecho a decidir tu destino”.

El discurso de Karim Benzema

“Es difícil hablar con tantas emociones, pero quería darle las gracias al Real Madrid y a mis compañeros. Fue un camino bueno en mi vida. He tenido la suerte de cumplir mi sueño de niño…Nunca voy a olvidar al Real Madrid. Es imposible, es el mejor club de la historia. Pero creo que hoy es el momento de irme y de conocer otra historia”.

“Muchísimas gracias al Real Madrid. Fue un camino bueno en mi vida. He tenido la suerte de cumplir el sueño de niño gracias al presi. Cuando te vi dije ‘es el hombre que ha traído a Ronaldo y a Zidane’. Es increíble. Hoy es el momento de irme y de ver otra historia. Lo más importante para mí es que todo lo que he ganado lo he disfrutado como un niño. Como dije en mi presentación ‘uno, dos y tres ¡hala Madrid!”.

“Gracias también a Ancelotti, que me dio su confianza desde el inicio. He aprendido mucho contigo. Es un día un poquito triste porque voy a dejar mi club. Firmé por el Madrid y quería retirarme aquí, pero no ha sido así. Siempre voy a ser del Madrid. Gracias también a la afición por darme esa fuerza siempre. Gracias a todos, de verdad”.

“Quería terminar en el Real Madrid, pero a veces la vida te da otra oportunidad. Es una decisión muy difícil que he tomado con mi familia. Pero nunca olvidaré al Real Madrid”.