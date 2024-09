El ex crack del Barcelona siempre ha tenido en claro quien es el uno. Andrés Iniesta elige al mejor futbolista de la historia.

La carrera de Andrés Iniesta ha estado marcada por goles de élite, títulos de todo tipo e igualmente por haber compartido cancha con algunos de los jugadores más espectaculares que haya visto esta disciplina. El español siempre se ha mostrado claro alrededor de quien es el mejor futbolista de todos los tiempos. Lionel Messi, Ronaldinho, Xavi, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane o Neymar, apenas algunos de los nombres con los que compartió un césped.

La historia nos devuelve concretamente al 28 de octubre del 2022. En una entrevista con TyC Sports donde fue consultado por el tema, el ícono del Barcelona no dudó a la hora de marcar a Messi como el más habilidoso y decisivos con el que haya compartido profesión. Con Lionel, el cerebro ganó 4 Champions, hasta 8 ediciones de LaLiga y conformó el que para muchos con Pep Guardiola ha sido el mejor equipo de todos los tiempos.

“Messi para es el mejor. El de antes, el de ahora, es distinto a todos y e mejor de todos. Da igual que hablemos de ahora que hace 10 años. Lo único que ha hecho ha sido crecer, superarse y ser mejor”, empezaba un contundente Iniesta al ser consultado por la figura del argentino. Ambos jugadores, saludos de La Masía, irrumpieron con fuerza desde la llegada de Guardiola en verano de 2008. El resto, como dicen por ahí, es historia.

Desde TyC se pidió a Iniesta volver al tema. Se le preguntó si hablaba únicamente de la actualidad o teniendo en cuenta todas las eras de este juego. El nacido en Fuentealbilla, sin filtro: “Es que no tengo ninguna duda que es el número uno de la historia. No he visto a nadie que haga las cosas que el hace o genera en el equipo…Nos hizo mejores y creo que si tienes a Messi tienen un punto muy importante para conseguir títulos”.

Messi, Xavi e Iniesta, la para muchos mejor generación de canteranos del Barcelona: IMAGO

Iniesta sería uno de los primeros de aquella camada dorada en dejar el Camp Nou. Fue en el verano del 2018 cuando después de más de 16 temporadas al frente del equipo, empezaba un camino que le llevado más que lejos de Europa. Vissel Kobe de Japón y el Emirates Club de Emiratos Árabes Unidos, sus hogares tras dejar un fútbol español donde no olvidemos, su derechazo en Sudáfrica le dio a La Roja su única Copa del Mundo hasta la fecha.

Iniesta elige su futbolista perfecto

“Pierna Izquierda me quedo con Messi, con la pierna derecha elijo a Xavi. En el cabezazo me quedó con Sergio Ramos y en lo físico con Cristiano Ronaldo”, palabras puntuales de un Andrés Iniesta que en el 2020 y por medio de un video para LaLiga se sumaba al curioso Challenge que nacía en dichos tiempos de pandemia. Salvo CR7, con todos los otros ganó títulos.

Los números de Messi con Iniesta

Juntos, ambos astros compartieron cancha en hasta 482 partidos. En estos Messi firmó 412 goles, dio un total de 150 asistencias y llegaron a levantar un total de 32 títulos oficiales. Las finales de Champions del 2009, 2011 y en el 2015, los puntos más altos de una de las sociedades que más alegrías le regaló al Barcelona. Iniesta nunca ha negado que La Pulga es THE GOAT en todos los sentidos.