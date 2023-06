Tom Holland es un reconocido actor de Hollywood, pero así como ha tenido éxito a nivel personal, no tantas satisfacciones han llegado desde el lado futbolístico. Y es que como fanático del Tottenham, poco tiene para celebrar cada año. Y en una reciente entrevista le imploró a las dos máximas figuras del club, Harry Kane y Heung-Min Son, que dejen el equipo.

Holland apareció en una entrevista para promocionar The Crowded Room, su nueva miniserie, y se animó a compararla con el Tottenham. Esto se debe a la pésima crítica que recibió por parte de la prensa.

“Ser fanático del Tottenham es parecido a estar en The Crowded Room, me ha enseñado a ser resiliente”, comenzó. “El Tottenham nunca ha ganado nada y apoyarlos es increíblemente difícil. Y no es ningún secreto que mi show ha sido reseñado horriblemente, pero estoy hoy aquí para promocionarlo. Sigo aquí, soy muy resiliente. Diría que es una gran cualidad en un empleado.”

El consejo de Tom Holland para Kane y Son

Aprovechando esto, el entrevistador le consultó sobre qué le diría a Harry Kane, máxima figura del club en la actualidad, al cual se lo ha vinculado con varios clubes de primer nivel europeo. “Le diría vete al Madrid. Ve y se el mejor futbolista del mundo. Te lo mereces”, reconoció con sinceridad Tom Holland.

Luego destacó a Heung-Min Son como su jugador favorito del plantel, y le urgió que haga lo mismo que Kane: “le diría [a Son] ‘vete con él, vayan juntos y ganen la Champions League juntos, por favor'”.

Así como a Kane se lo ha vinculado con el Real Madrid y no salió a desmentirlo, Heung-Min Son reconoció sus ganas de continuar con los Spurs, luego de descartar ofertas de Arabia.