Kylian Mbappé y una nueva confesión sobre sus primeros meses en el Real Madrid

Kylian Mbappé lleva algo más de seis meses en el Real Madrid, tiempo suficiente como para hacer un diagnóstico de cómo se siente vistiendo la camiseta del equipo que con sus últimas consagraciones supo imponerse como el más importante de todo Europa.

”Es fácil decir que tienes el sueño de jugar en el Real Madrid, pero al final hay jugadores que con la presión no disfrutan”, dijo el atacante francés en su participación en el documental ‘Real Madrid, cómo no te voy a querer’ de Prime Video. Y agregó: ”Yo disfruto de todo el partido, siento la presión y me gusta eso porque lo necesito para hacerlo bien, jugar bien, hacer un sacrificio para el equipo, para mí, en el entrenamiento, cada día”.

En esa misma dirección, Kylian Mbappé, que ya habla como un referente del plantel de Carlo Ancelotti, explicó: ”Tengo que sentir esta presión, este amor también porque todo el cariño que me ha dado el madridismo desde el primer día, y antes, fue increíble. Pero esta presión también la necesito para jugar, disfrutar de mi juego y ayudar al equipo como puedo, con mi calidad”.

Como sustento a sus dichos están los números de su gran presente. Es que ante los altibajos de Vinícius Júnior, Rodrygo Goes y Jude Bellingham, la figura del ex París Saint-Germain supo emerger. Es evidente que ya superó aquellas semanas turbulentas por cuestiones extrafutbolísticas -que se le produjeron con su visita a Estocolmo- y por sus yerros desde los 12 pasos (falló dos penaltis, uno con el Liverpool y otro con el Athletic Club de Bilbao).

Ya es el goleador del Merengue con 24 goles en 36 partidos, se ubica segundo en la tabla de máximos artilleros de LaLiga con 16 (está a 3 anotaciones de Robert Lewandowski) y en lo que va del 2025 lleva 10 gritos en 12 participaciones, lo que hace que sea el que más veces convirtió en lo que va del año de las 5 grandes ligas europeas.

Real Madrid vuelve a enfocarse en LaLiga tras su visita al Etihad Stadium

Real Madrid ya dejó atrás el triunfo 3 a 2 en el Etihad Stadium, el cual lo dejó con un pie y medio en los Octavos de Final de la UEFA Champions League. Es que ahora debe concentrarse en su compromiso por la fecha 24 de LaLiga frente al Osasuna en El Sadar (sábado 15/2 a las 16:15 horas CET), puesto que debe ganar para asegurarse seguir en la cima de la tabla de posiciones.

¿Cuándo es la vuelta de los Play Off entre Real Madrid y el Manchester City?

Real Madrid y Manchester City, luego del 3 a 2 a favor de los de Carlo Ancelotti, se vuelven a ver las caras este miércoles 19 de febrero a las 21:00 horas CET en el Estadio Santiago Bernabéu. Al Merengue le alcanza con un empate para avanzar a los Octavos de Final en donde, por sorteo, la UEFA definirá si enfrenta al Atlético de Madrid o al Bayer Leverkusen.

