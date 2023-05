¿El VAR sigue durmiendo? El detalle que generó polémica en el gol del Elche vs. Atlético de Madrid

No hay fecha en LaLiga que no haya una jugada en la que el VAR sea apuntado. Y en el caso de la jornada 35, debido a una situación que no fue alarmada por los integrantes del video análisis que dejaron pasar un detalle que elevó polémica en el tanto que Fidel Chaves de la Torre marcó a favor del Elche en el partido con el Atlético de Madrid.

Cuando iban 41 minutos de la primera parte, Lautaro Blanco fue el encargado de ejecutar un lanzamiento lateral que, como fue a la altura del área, buscó impulso para que emular ser un centro desde una esquina. El balón llegó hasta el punto del penal y, tras un intento fallido por parte de Ivo Grbić por despejar, el esférico le quedó al atacante del elenco de la Comunidad Valenciana que con tan solo rozarlo lo envió al fondo de la red.

Así el Elche se puso en ventaja. Sin embargo, el tanto marcado fue motivo de queja de los integrantes del Atlético de Madrid a Alejandro Muñiz Ruiz, dado que el futbolista del elenco comandado por Sebastián Beccacece pisó apenas la línea del lateral en el instante que le dieron la orden para reiniciar el trámite del juego (la regla aclara que un pie o los dos deben estar por encima de la línea). Pero como no fue percibido por el juez central ni por Alejandro José Hernández Hernández, autoridad máxima del VAR, el gol fue computado.

Cabe recordar que el Elche ya sabe que la próxima temporada jugará en la segunda categoría del fútbol español, mientras que el conjunto de Diego Pablo Simeone sigue peleando por quedarse con el segundo lugar de la tabla de posiciones, aunque matemáticamente todavía tiene posibilidades de arrebatarle el título al Fútbol Club Barcelona de Xavi Hernández.