Haaland sorprendió a todos al revelar lo PEOR de jugar en Manchester City: "Ya no puedo vivir..."

Se viene el momento de la verdad para Erling Haaland, ya que jugará dos finales en ocho días con Manchester City. La primera definición será este sábado cuando se enfrente a Manchester United por el título de la FA Cup. Pero antes de esto, el noruego sorprendió con algunas revelaciones sobre su vida en la actualidad.

En una entrevista para la BBC, Haaland habló de prácticamente todo: las finales que se le viene, la posibilidad de ganar el triplete con Manchester City, su evolución personal como jugador y más. Pero una de las declaraciones más sorprendentes que dejó fue el cambio que significó en su vida el fichaje por el club inglés.

Lo primero que hizo Haaland fue reconocer que su vida “ha cambiado” luego de fichar por Manchester City. “Ya no puedo vivir tan normalmente (…) Así es mi vida, no me puedo quejar. Intento disfrutar de cada momento y así es como es“, comenzó diciendo el noruego.

Luego, detalló: “Mido 196 cm y tengo el pelo largo y rubio, así que donde quiera que vaya la gente me verá. Así es mi vida. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Sólo tengo que intentar disfrutarla todo lo que pueda. Intentar relajarme cuando estoy en casa con buena gente a mi alrededor, eso es muy importante. Simplemente intentar disfrutar de mi vida“.

¿La Champions League? “Por eso me compraron”

Más allá de este cambio en su vida, Haaland también reconoce que el paso hacia adelante al fichar por Manchester City fue precisamente para lograr el título de la Champions League. “Por eso me compraron, por supuesto, para conseguirlo, no hay que ocultarlo. Significaría todo. Haré todo lo posible por conseguirlo. Es mi mayor sueño y espero que los sueños se hagan realidad“, manifestó.

Pero antes de la final de Champions ante Inter, el noruego tiene la definición de FA Cup ante Manchester United. “Son dos finales contra dos buenos equipos que harán todo lo posible por intentar ganarlo. Estarán motivados y preparados, y nosotros tenemos que jugar a nuestro mejor nivel, porque si jugamos a nuestro mejor nivel tenemos muchas posibilidades de conseguirlo. Ahora nos quedan dos finales y lo único en lo que podemos centrarnos es en estas dos finales antes de las vacaciones“, opinó.

Por último, al contrario de lo que fue ese cambio en su vida al fichar por Manchester City, reveló lo bueno que tiene haber llegado a este equipo. “He evolucionado de forma muy positiva, y eso es muy importante para mí, porque todavía soy muy joven. Tengo 22 años, una larga carrera por delante y todavía tengo que evolucionar. Eso también es algo en lo que pensaba hace más de un año cuando pensaba en mi próximo paso“, concluyó.