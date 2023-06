En los últimos años, la Selección Alemana estuvo coleccionando fracasos en las grandes competencias. Fue una eliminación en octavos de final en la última Eurocopa y dos despedidas en fase de grupos en el Mundial. Este martes, la situación parece haber tocado fondo.

Es que el combinado dirigido por Hansi Flick afrontó tres partidos amistosos en esta ventana FIFA y no pudo obtener ni una victoria. Cabe recordar que el equipo germano no disputa las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024 por tratarse del anfitrión para dicho evento.

La semana pasada, Alemania había cosechado un 3-3 ante Ucrania y luego una derrota por la mínima ante Polonia. Este martes, Colombia lo sorprendió por 2-0 y generó una fuerte ola de críticas para Flick, que parecía tambalear en su cargo como entrenador.

Sin embargo, Rudi Voller, director deportivo de Alemania, salió a respaldarlo: “En el fondo, nuestro entrenador es la mayor víctima de todo esto. Está intentando todo para que tengamos éxito. Después de los últimos tres partidos tenemos que reconocer que la calidad existente no es la mejor, sobre todo si la comparamos con años anteriores“.

Y luego continuó disparando contra los jugadores y adelantando una limpieza en charla con RTL: “Si no tenemos eso en Alemania tenemos que apuntar por otros caminos y ser flexibles tácticamente para que el año que viene podamos hacer una buena Eurocopa. Hay algunos de estos jugadores que ya no veremos en septiembre. No voy a dar nombres. Pero ya lo verán en la próxima convocatoria“.