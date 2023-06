La salida de Karim Benzema genera un vacío que deben llenar de alguna manera en Real Madrid. Carlo Ancelotti implora por el fichaje de un delantero estrella y el nombre apuntado es el de Harry Kane. Sin embargo, el presidente Florentino Pérez esperaría por Kylian Mbappé para 2024. La indecisión de mercado puede generar un terremoto en el Santiago Bernabéu.

Es que en el Madrid saben que deben ir por una estrella sí o sí para suplir el lugar que dejó Benzema. El francés fue presentado este jueves como nuevo jugador de Al-Ittihad ante una multitud en Arabia Saudita. La oferta millonaria que le presentaron en aquel país complicó todos los planes en el Bernabéu. Y ahora deben salir al mercado, aunque no hay un elegido. Será Kane o será Mbappé, pero no ambos.

Ancelotti exige por Harry Kane, pero Florentino por Mbappé

Según el portal Relevo, Carlo Ancelotti quiere sí o sí a Harry Kane. El entrenador siente que no le han cumplido en cuanto a fichajes se refiere, pero se ha puesto firme en su deseo de fichar al delantero inglés. Sería su apuesta para tratar de hacer olvidar a Benzema, además de ser un refuerzo inmediato. Este no es un punto menor teniendo en cuenta el pensamiento de Florentino.

Y es que el presidente de Real Madrid sigue soñando con tener a Kylian Mbappé en su plantilla. Sin embargo, no será fácil convencerlo de fichar, más sabiendo que tiene contrato hasta 2024 (como mínimo) con PSG. En este sentido, debe preparar todo su arsenal económico para lograr su llegada y eso impediría que haya grandes desembolsos de dinero en este verano.

Si bien el fichaje de Jude Bellingham ya demandó unos 100 millones de euros, contratar a Kane supondría una cifra similar (o mayor). Eso complicaría cualquier posible transferencia para el futuro, es decir que la idea de Florentino Pérez con Mbappé se podría ver trunca.

Para Ancelotti es imprescindible que Kane llegue en este mercado. ¿Por qué? Es que termina contrato a final de la próxima temporada, por lo que podría no disfrutar de Kylian Mbappé si es que finalmente Florentino Pérez concreta su llegada.

¿Harry Kane, demasiado caro?

En Real Madrid, la postura de Florentino Pérez coincide con la postura de otros directivos, que no están seguros en el fichaje de Harry Kane. “No es amortizable“, apuntan desde España y no es un tema menor debido a su edad: 30 años. Así, se dispara una situación complicada en el Bernabéu. ¿Cuál será su próxima estrella?