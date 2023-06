Inglaterra vs. Macedonia EN VIVO – Eliminatorias Eurocopa 2024: Dónde verlo y minuto a minuto

Siendo dos equipos con realidades completamente adversas, Inglaterra buscará seguir sacando diferencias al enfrentar a Macedonia dentro de la cuarta jornada del Grupo C por las Eliminatorias Eurocopa 2024. Dicho juego será HOY, lunes 19 de junio, desde el Old Trafford sumado a lo que será la transmisión EN VIVO para Sudamérica y Centroamérica vía Star+.

Situándose en la parte local, donde los “Tres Leones” ganaron todos los partidos llevados a cabo hasta el momento, siendo la goleada 4-0 sobre Malta la más reciente de todos. La realidad es que los comandados por Gareth Southgate son los únicos líderes de la zona con nueve unidades, quitándole seis al resto de los perseguidores aunque aún no quedó libre en algún cruce.

Pasamos hacia la realidad visitante, con un “Lince Rojo” que se presenta con un juego ya liberado pero con una victoria y derrota hasta el momento en la cosecha, quedando cuarto con tres puntos. Hay que hacer mención que los liderados por Blagoja Milevski viene de caer 3-2 contra Ucrania, además que en septiembre jugarán frente a Italia y Malta.

¿Dónde VER EN VIVO la transmisión de Inglaterra vs. Macedonia por las Eliminatorias Eurocopa 2024?

Internet y streaming donde transmitirán el partido

Inglaterra vs. Macedonia contará con la transmisión de Star+ para Sudamérica y Centroamérica. Además de que ViX+ lo emitirá en Estados Unidos y UEFA TV hacia España.

Horarios y canales de TV

Argentina: 15:45 horas por ESPN

Bolivia: 14:45 horas por ESPN

Brasil: 15:45 horas por ESPN

Chile: 14:45 horas por ESPN

Colombia: 13:45 horas por ESPN

Ecuador: 13:45 horas por ESPN

España: 20:45 horas sin TV, solo ONLINE

Estados Unidos: 11:45 horas PT y 14:45 horas ET sin TV, solo ONLINE

México: 12:45 horas por SKY Sports y Blue To Go

Paraguay: 14:45 horas por ESPN

Perú: 13:45 horas por ESPN

Uruguay: 15:45 horas por ESPN

Venezuela: 14:45 horas por ESPN

MINUTO a MINUTO de Inglaterra y Macedonia

Así está la tabla de posiciones del Grupo C, previo al partido de los “Tres Leones” y el “Lince Rojo”