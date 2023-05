De momento, Kylian Mbappé no pretende activar su cláusula de renovación para quedar libre en 2024. La noticia sacudía ayer Francia, ponía los ojos de todos sobre la capital española y suponía el inicio de una serie de especulaciones con Real Madrid que empiezan a tener respuesta en la prensa nacional. Fichar al delantero del PSG, un tema de estado por los aledaños del Santiago Bernabéu.

Durante casi cinco años fue la obsesión del club, el máximo objetivo de Florentino Pérez y para muchos un refuerzo seguro hasta mayo del 2022. Tras la renovación y del pedido de perdón al presidente del Real Madrid vía interna, el discurso alrededor de Mbappé ha cambiado por una casa blanca donde nadie ignora las noticias de las últimas horas.

“En ese momento ya no nos interesaba ¿Por qué? Ningún jugador en la historia del Real Madrid ha estado nunca por encima de los demás…Yo le deseo lo mejor”, palabras del propio Florentino Pérez meses atrás que cobran sentido a la hora de leer la última hora sobre una trama de rumores, viejos deseos y objetivos comunes que salvo un giro de 180 grados, no llegará a buen puerto en 2023.

Gratis o pacto sin tocar al PSG

Real Madrid y el equipo de la capital francesa no tienen relación, no siguen el mismo camino y no manejan a 25 de mayo ningún contacto en cualquiera de sus áreas. Diario AS afirma que pensar en Mbappé para este verano y a pesar de su negativa a renovar por PSG es imposible, así como que los Merengues son partidarios de traerle únicamente como agente libre dentro de casi 13 meses. Eso sí, los últimos acontecimientos entre ambos no harán que las ofertas contractuales sean tan suculentas como el año pasado.

Real Madrid no negociará con PSG y solo se puede pensar en Mbappé por el Bernabéu a corto plazo si es que por París se abre la puerta a un traspaso donde los blancos y sin entrar en contacto con Nasser Al-Khelaifi y compañía, apenas tengan que enviar un dinero pactado con Kylian al Parque de Los Príncipes. Mbappé solo puede ser Merengue en 2024 y a coste cero, no hay otra vía.