Los festejos de FC Barcelona por el título de LaLiga continúan y los futbolistas se manifiestan en los medios de comunicación de España respecto a esta gran temporada, pero también sobre el futuro. En este sentido, el nombre de Lionel Messi merodea por el Camp Nou de tal forma que hasta las figuras de la plantilla ya no ocultan el deseo de todos: la vuelta del 10.

Pedri González fue invitado al popular talk-show El Hormiguero (Antena 3) donde habló sobre su gran presente con Barcelona por el reciente título de LaLiga de España y también sobre su vida personal. Pero el presentador del ciclo, Pablo Motos, no dudó en consultarle por la vuelta de Messi a los Culés.

El joven mediocampista no ocultó su deseo de volver a jugar con el campeón del mundo. “A mí me gustaría, aunque depende del Barcelona y de Leo. Por mí, ojalá que vuelva“, sentenció de forma firme. No es fácil, pero después del título de liga, las posibilidades de que Messi regrese al Barça han aumentado.

Al ex Las Palmas le costó poder meterse en la plantilla del primer equipo por su timidez. Pero hubo una anécdota en donde Messi lo ayudó para poder incluirlo. “Al principio no entraba ni al vestuario. Me quedaba en el gimnasio haciendo que pareciera que hay gimnasio hasta que un día vino Leo para decirnos que no tuviéramos vergüenza. Me animó mucho“, reveló.

Pedri no pudo compartir tanto tiempo con Messi en campo. Cuando recién estaba dando sus primeros pasos en el conjunto azulgrana, el argentino tenía sus últimos momentos en el club, aunque nadie lo pensaba de esa forma. Aún así, jugaron 47 partidos juntos durante la temporada 2020-21. El crack argentino marca tres goles a pase del mediocampista español.

El deseo de Pedri se puede ver como el pensamiento de toda una plantilla, que sigue de festejo, pero que ya deja ver el gran deseo de que Messi vuelva. ¿Se dará? La directiva de Barça es optimista y las próximas semanas serán claves.