Las dudas alrededor del B.O.A.T. son atacadas por la propia web del Balón de Oro. Descartan que Cristiano Ronaldo tome el lugar de Di Stefano.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi serán algunos de los grandes protagonistas de la post gala del Balón de Oro que viene por delante. Ambos genios compiten ahora mismo por un nuevo premio que se ha creado alrededor de la figura de los mejores jugadores que hayan ganado el trofeo. A pesar de toda la expectativa en redes sociales, desde la web oficial del galardón descartan que el portugués pueda ser elegido como nuevo Superbalón de Oro.

B.O.A.T. es el nombre del premio que Cristiano Ronaldo se encuentra comandando ahora mismo. En este se premia al mejor ganador en la historia del Balón de Oro en cuanto a una sola temporada se refiere. La votación es meramente a partir del deseo de los aficionados que pretendan pagar 1 € para poder dejar su voto en la web oficial del premio. France Football descarta que sea como ganar un Superbalón de Oro.

“¿El B.O.A.T. equivale al legendario Super Ballon d’Or? La respuesta es categórica: no. Se trata de dos iniciativas completamente distintas que no guardan relación entre sí. El B.O.A.T. es exclusivamente una votación popular diseñada para celebrar la pasión de nuestros seguidores. No constituye un trofeo físico, ni un galardón oficial de nuestra ceremonia”, empezaba la web oficial del trofeo individual.

Por Superbalón de Oro nos referimos al premio que en 1989 ganó Alfredo Di Stéfano. En este se premiaba al mejor futbolista de las últimas décadas del fútbol mundial. Desde entonces el galardón no ha vuelto a ser entregado y existían desde hace varias temporadas los rumores de la posibilidad de que tanto Messi como Cristiano Ronaldo pudieran competir por esto. De momento la web oficial del Balón de Oro descarta este escenario.

“En esta oportunidad, los aficionados de todo el mundo pueden votar por su Ballon d’Or favorito de todos los tiempos. A diferencia del B.O.A.T., el Super Ballon d’Or sí fue un trofeo físico, oficial e histórico concedido por France Football una sola vez en la historia. Desde entonces, el Super Ballon d’Or no volvió a entregarse, y todavía no hay una fecha oficial establecida para celebrar una segunda edición”, las líneas de la publicación en su página web por parte del Balón de Oro.

De momento no se entregará un nuevo Superbalón de oro: TW

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Recordemos que en este momento y cuando hablamos únicamente del B.O.A.T., Cristiano Ronaldo lidera las votaciones generales. Su campaña en el año 2008 con el Manchester United es la principal favorita para quedarse con este reconocimiento. La temporada 2012 y 2023 de Lionel Messi continúa detrás del portugués en las votaciones de los aficionados. A la espera de lo que ocurra el próximo martes 27 donde se entregará el premio, descartan por la propia web del galardón que CR7 sea el nuevo Superbalón de Oro.

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