En Riad descartan que el portugués tenga un futuro dentro del club donde busca los 100 goles. El post retiro de Cristiano Ronaldo no estaría en Arabia.

Cristiano Ronaldo tiene contrato en Al-Nassr hasta el próximo mes de junio. Durante las últimas campañas se ha especulado con que el futbolista termine siendo de alguna forma accionista del equipo con el cual terminará su carrera. A lo largo de las últimas horas, el propio portavoz de la entidad descartó cualquier tipo de futuro del portugués en Arabia Saudita.

“Todo lo que se está diciendo sobre Cristiano Ronaldo queda totalmente descartado. Las noticias dicen que las negociaciones aún están en una fase inicial, y creo que se quedarán en esa fase y no llegarán a concretarse… La deuda de 800 millones de riales de la que se habla ni siquiera existe. El Al-Nassr no debe dinero”, palabras de Saud Al-Sarami en el programa Malaeb de Al-Arabiya FM.

Esta historia nació a lo largo del verano. Se especuló en diferentes medios europeos que Cristiano Ronaldo, de la mano de RedBird Capital, propietarios del AC Milan, pretendía quedarse con hasta cerca del 70% del Al-Nassr. Todo ello en una operación que superaría los 1.000 millones de riales y para asumir la deuda que tiene el equipo. Otras informaciones indican que la operación podría irse a cerca de solamente el 20%. De momento, el portavoz del club descarta todo.

“Está totalmente descartado. No será inversor del Al-Nassr, ni con un 20% ni siquiera con un 1%… No hay nada de cierto en lo que se está diciendo, especialmente en lo referente a Cristiano Ronaldo, ya que no quiere ser propietario de ningún club, ni del Al-Nassr ni de ningún otro”, más reflexiones del primer encargado de la comunicación del equipo de Riad. Además de descartar un futuro de Cristiano Ronaldo como dueño de la entidad, niegan en todos los sentidos la deuda que supuestamente arrastra el equipo tras los cambios en la Saudi Pro League.

En Al-Nassr destcan a CR7 como futuro propietario: GETTY

Las informaciones llegan después de una jornada oscura para el delantero. Viene de errar un penalti a lo largo de las últimas horas con el Al-Nassr en un triunfo por la mínima donde João Félix salvó los muebles. A la espera de lo que ocurra con su contrato, de momento por la ciudad de Riad descartan que Cristiano Ronaldo pueda terminar como dueño del club donde rinde desde el Mundial de Catar 2022.

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CR7 necesita 19 goles en 14 partidos

Hasta la fecha, el delantero suma 981 goles como profesional. Todo ello en una carrera plagada de tantos importantes y donde su registro a lo largo de las últimas horas deja las cuentas claras en relación con conseguir el objetivo antes de que termine 2026. Al-Nassr tiene todavía 14 partidos antes de que lleguemos a 2027. A CR7 le faltan 19 tantos para llegar a una marca sin precedentes en la historia del fútbol internacional.

De conseguir su objetivo, Cristiano Ronaldo también lanzaría al Manchester United y a Portugal como la segunda y tercera camiseta con las que más tantos ha aportado a su cuenta personal. Con la selección acumula 146 tantos por los 145 que tienen los Diablos Rojos. En Al-Nassr ya llega a 134 gritos sagrados desde finales de 2022.

Datos claves

Al-Nassr descartó que Cristiano Ronaldo vaya a comprar acciones del club árabe.

descartó que vaya a comprar acciones del club árabe. Saud Al-Sarami negó la existencia de deudas por 800 millones de riales en Al-Nassr .

negó la existencia de deudas por 800 millones de riales en . Cristiano Ronaldo acumula 981 goles oficiales y busca los 1.000 antes de 2027.ñ