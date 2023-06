Malta vs. Inglaterra EN VIVO – Eliminatorias Eurocopa 2024: Dónde verlo, alineaciones, minuto a minuto y árbitro

Nos metemos en uno de los muchos partidos que ofrece la jornada 3 dentro del Grupo C correspondiente a las Eliminatorias Eurocopa 2024, donde Inglaterra visitará a Malta HOY, viernes 16 de junio.

Dicho encuentro contará con el arbitraje a cargo de Igor Pajač (Croacia) además de la disputa en el Estadio Nacional Ta’ Qali, sumado a la transmisión EN VIVO hacia Sudamérica y Centroamérica de Star+, con FuboTV haciendo lo propio para Estados Unidos.

Situándose en la realidad local, los “Halcones Rojos” no comenzaron de la mejor forma ya que perdieron los dos encuentros iniciales realizados frente a Macedonia e Italia. Quien está a cargo como entrenador del equipo es el italiano Michele Marcolini, sabiendo que el equipo se halla en la última colocación sin puntos sumados.

Del otro lado aparece uno de los candidatos al pasaje de clasificación, con unos “Tres Leones” que deben sacar el favoritismo a relucir en la instancia previa con los elementos de la mejor liga del mundo a nivel clubes, la Premier League. En este caso, los comandados por Gareth Southgate superaron a los italianos 2-1 y luego 2-0 a Ucrania para ser el único líder de la zona con seis unidades.

¿Dónde VER EN VIVO la transmisión de Malta vs. Inglaterra por las Eliminatorias Eurocopa 2024?

Internet y streaming donde transmitirán el partido

Malta vs. Inglaterra contará con la transmisión de Star+ para toda Sudamérica y Centroamérica. Mientras que UEFA TV emitirá hacia México y España; además de que en Estados Unidos lo dará FuboTV.

Horarios y canales de TV

Argentina: 15:45 horas sin TV, solo ONLINE

Bolivia: 14:45 horas sin TV, solo ONLINE

Brasil: 15:45 horas por SporTV

Chile: 14:45 horas sin TV, solo ONLINE

Colombia: 13:45 horas sin TV, solo ONLINE

Ecuador: 13:45 horas sin TV, solo ONLINE

España: 20:45 horas sin TV, solo ONLINE

Estados Unidos: 11:45 horasPT y 14:45 horas ET por FuboTV, Fox Sports 1, Fox Sports App y FOXsports.com

México: 12:45 horas por SKY Sports y Blue To Go

Paraguay: 14:45 horas sin TV, solo ONLINE

Perú: 13:45 horas sin TV, solo ONLINE

Uruguay: 15:45 horas sin TV, solo ONLINE

Venezuela: 14:45 horas sin TV, solo ONLINE

Alineaciones sin confirmar de Malta e Inglaterra

Malta

Henry Bonello; Cain Attard, Steve Borg, Ferdinando Apap; Juan Corbalan, Nikolai Muscat, Matthew Guillaumier, Yankam Yannick, Joseph Mbong; Jodi Jones y Alexander Satariano. DT: Michele Marcolini.

Inglaterra

Jordan Pickford; Kieran Trippier, John Stones, Marc Guehi, Luke Shaw; Jordan Henderson, Declan Rice, Connor Gallagher; Bukayo Saka, Harry Kane y Marcus Rashford. DT: Gareth Southgate.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Malta vs. Inglaterra

Así está la tabla de posiciones del Grupo C, previo al partido de los “Halcones Rojos” y los “Tres Leones”